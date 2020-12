Nueve colegios de Granada siguen sin comedor desde septiembre tras declararse desierto el contrato

Medio millar de escolares granadinos seguirán sin comedor escolar tras declararse desierta la licitación para la contratación del servicio de comedor. La Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) publicó la resolución el pasado 30 de noviembre, en la que se indica que se declara desierto "por no existir proposición u oferta admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego". Dos empresas se habían interesado por el contrato. Una de ellas, Abril Catering, no presentó la documentación requerida de subsanación en el plazo requerido, por lo que la mesa de contratación acordó el pasado 16 de noviembre su exclusión del proceso. La segunda empresa, Antares Catering 21, no presentó la declaración requerida en plazo, por lo que la mesa acordó su expulsión el día 26.

La licitación, con un importe base de algo más de siete millones de euros, incluye a 145 colegios andaluces. Entre éstos se encuentran los nueve de Granada que no tienen servicio de menús desde que comenzaron las clases, el pasado 10 de septiembre. Un día antes de iniciarse el curso las empresas adjudicatarias, ColServicol y Perea Rojas, comunicaron su cese, lo que dejó en la estacada a 17 colegios granadinos. En una primera licitación se consiguió retomar el servicio en ocho de los centros de la provincia el pasado 3 de noviembre. Durante las semanas en las que no hubo menús escolares las familias organizaron distintos actos de protesta, como varias concentraciones los viernes.

Ahora, la nueva licitación ha finalizado con la declaración de desierto, con lo que el proceso continúa.

Desde el CEIP Victoria Eugenia de Granada se indica que el centro cuenta con unos 110 usuarios de comedor. Las familias que no han podido encontrar solución recurren al aula de espera, en la que están atendidos en las instalaciones del centro hasta que sus familias pueden recogerles.

En el CEIP Tinar de Albolote son otros 140 usuarios. Como en el Victoria Eugenia, los que lo requieren hacen uso del aula de espera, servicio que desde el 5 de octubre cubre la Delegación territorial de Educación.

En el San Pascual Bailón de Pinos Puente son otros 70 los alumnos que habitualmente se quedaban en el comedor; en el Nuestra Señora del Rosario, de Dehesas Viejas, unos 24, mismo número de usuarios que el pasado curso había en el San Isidro de Deifontes. En el Sierra de Arana de Iznalloz explican que además de a su alumnado, al colegio asisten alumnos del Francisco Ayala para comer. En total, medio centenar de usuarios.

Otros centros que siguen a la espera de recuperar el servicio son el CEIP Fuentenueva de Granada (con unos 200 escolares que hacían uso del comedor), el San Andrés de Montejícar y el CEIP Los Montes, de Pedro Martínez.