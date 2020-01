El concejal de Empleo de Granada denuncia “presiones” para "colocar" a siete trabajadores

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, ha denunciado hoy las “presiones” que está sufriendo desde que decidió no continuar con el programa europeo Granada en Clave de Empleo para mantener a las siete personas contratadas por el anterior gobierno municipal con cargo a este proyecto, al que el Ayuntamiento ha renunciado después de que el concejal se avalara en informes técnicos que aseguraban que el desarrollo de los itinerarios de empleo era inviable.

Así lo ha explicado hoy tras hacerse público un audio en el que un representante sindical aseguraba que otros dos sindicatos querían que se mantuvieran estos trabajadores costara lo que costara. “Estas son las presiones que he sufrido este tiempo. Ya anuncié que no era viable y puse el ejemplo del que renuncia a una herencia, no se hace por gusto sino porque no se puede pagar”, dijo.

Y ha atacado directamente a CCOO y a UGT, así como al PSOE. “Aquí se ha intentado engañar por parte del PSOE porque esos millones no existen, no se tienen; y en el audio se demuestra que CCOO y UGT, con la mujer de un alto cargo del PSOE, me fuerza para colocar a estas siete personas como fuese”.

Olivares ha dicho que “ni voy a vetar a nadie ni me comprometo a lo contrario”, asegurando que si en las próximas convocatorias de programas y planes de empleo estas personas ocupan los primeros puestos de la lista de trabajo para ser contratadas, “entrarán o no” en esos nuevos programas de empleo.