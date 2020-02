César Díaz: "No es normal que no pudiera hablar con la subdelegada hasta las cinco de la tarde"

El concejal de Movilidad y de Seguridad del Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha destacado hoy la ejemplaridad de los granadinos durante la jornada de ayer con la tractorada. Lo que no es tan positivo es la coordinación final con la Subdelegación del Gobierno ya que hasta las 17:00 dice que no pudo hablar telefónicamente con la subdelegada, Inmaculada López Calahorro, y que desde esta institución no se atendió a las peticiones del Ayuntamiento y de los propios organizadores de levantar a los "piquetes incontrolados" que habían decidido cortar toda la A-44 "saltándose" el pacto inicial con la organización.

"No es normal que no estuviera localizable hasta esa hora porque había que resolver de forma más contundente para no tener bloqueada la ciudad", asegura Díaz, para el que "ya no sirve reprochar" agradeciendo el "comportamiento ejemplar" de la mayoría de los manifestantes.

Según Díaz, que agradeció también la labor de la Policía Local con turnos de hasta 14 horas, se hizo un gran "esfuerzo" por controlar la protesta pero hubo dos cuestiones que se salieron del guión. Una fue el intento "deliberado" de alterar el recorrido de la marcha por un grupo de manifestantes que quiso bajar por Severo Ochoa hasta Camino de Ronda, para lo que no se contaba con efectivos suficientes de control; y otra fue el corte de la A-44 durante horas, algo que no estaba previsto y para lo que los propios organizadores y el Ayuntamiento pidieron actuación a la Subdelegación del Gobierno.

"También quiero expresar el reconocimiento al comportamiento ejemplar de la ciudadanía que supo comportarse de manera estoica y que fueron conscientes del trastorno que iba a suponer y fueron andando o combinando el vehículo con otro tipo de transportes de forma que ayudó a que sobre todo la mañana fuera razonablemente bien", asegura el concejal, que apostilla que hasta las diez de la noche no se llegó a normalizar la situación en la circulación.

Sobre la crítica a la actitud de la Subdelegación, Díaz, que no califica la actuación de la subdelegada, sí considera que "no es normal" que en una jornada así no pudieran hablar directamente hasta las 17:00 horas a pesar de las llamadas previas del concejal una vez que se supo, pasadas las dos de la tarde, que habían salido a la autovía. "Ella me dijo que habían decidido esperar a las 18:30 para que se disolvieran por su propio pie como se habían comprometido los piquetes para esa hora", algo que no comparte Díaz, que pidió la intervención policial previa ya que era una situación "difícil de explicar a quienes llevaban horas de espera" en sus vehículos atrapados en la Circunvalación. Subdelegación quería que la tractorada acabara como se había iniciado, de forma pacífica, y sin la imagen de cargas y peleas, "aunque al final no fue así", lamenta Díaz en relación al incidente que acabó con cuatro detenidos tras un atropello accidental de la Policía Local a una persona.

"La decisión no era mía, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y ayudamos en los servicios de emergencia para asistir lipotimias y deshidrataciones", asegura Díaz.