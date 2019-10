Un concierto autorizado por el Ayuntamiento de Granada provoca decenas de quejas por el ruido

"Disfruta de una noche terrorífica con Elrow Granada". Así rezaba uno de los eslogan del festival de música electrónica Elrow, un evento con temática de Halloween -precisamente el nombre de esta fiesta era Horroween- que se celebró este sábado en El Cortijo de El Conde y que, ya en la madrugada del domingo, acabó siendo "terrorífico", no para los asistentes, sino para vecinos de varios municipios de alrededor, incluida Granada capital, que denunciaron el "excesivo ruido" del evento.

El concierto, que estaba autorizado por el Ayuntamiento de Granada, según han confirmado desde la Policía Local a Granada Hoy, dejó más de una treintena de quejas por el excesivo ruido que, según los afectados, estaba provocando. Así lo han afirmado las citadas fuentes policiales que, además, han indicado que se ha informado a los afectados de cómo presentar una reclamación por lo sucedido.

Este evento, que comenzó a las 18:00 horas de sábado en el Cortijo del Conde de Granada capital y que contaba con licencia hasta las 7:00 horas de este domingo, presentaba en su cartel a Dj muy conocidos en el panorama nacional como Wade, Carlos Lio, Cuartero, Nic Fanciulli, Technasia, De la swing, Álvaro Sánchez, Junior o Gonçalo, por lo que era todo un reclamo para aquellos amantes de la música electrónica, que no defraudaron.

Sin embargo, pese a que el enclave donde se celebraba ya está acostumbrado a acoger grandes eventos como pueden ser los festivales Granada Sound o Bull Music Festival, que por lo general no presentan incidencias, en esta ocasión las críticas y las denuncias por el "excesivo ruido" marcaron la cita. Además de las llamadas a Policía Local, Nacional e incluso Guardia Civil, las redes sociales sirvieron de altavoz para aquellos que, según indicaron, han pasado una noche "horrible" e "insoportable".

Tal y como ha denunciado en Twitter una de las afectadas, Sandra González, "he llamado a la Policía y me dicen que han recibido muchas llamadas, pero que como no cuentan con aparatos para medir el sonido, poco pueden hacer", tras lo que insta al Ayuntamiento de Granada a que "tomen nota y no nos abandonen a los vecinos de esta forma, el ruido es insoportable".

He llamado a la policía y me dicen que han recibido muchas llamadas, pero que como no cuentan con aparatos para medir el sonido, poco pueden hacer. @aytogr tomen nota y no nos abandonen a los vecinos de esta forma, el #ruido es insoportable. ¡¡Por una Granada libre de ruido ya!! — sandra gonzalez (@sandravegasgeni) 27 de octubre de 2019

"Es una barbaridad, desde Albolote parece un terremoto, no me imagino quien viva más cerca" o "Se escucha hasta el final del Camino de Ronda, al lado del helicópero", aseguran otros dos usuarios, mientras que Juan Carlos Morilla denunció que "vivo justo en Tráfico, estoy en mi salón con todo cerrado, ventanas de doble cristal y siendo las 5:10 de la madrugada se escucha la música como si la tuviera yo puesta... Horrible vamos".

"Otra semana más, otro concierto de música electrónica en Cortijo del Conde. Hasta las 7 de la mañana. Ahora es insoportable el ruido en Parque Almunia y Avenida de Andalucía. Hagan algo por favor. Granada = ciudad del ruido", denunciaba Manolo Casares, mientras que otro vecino criticó que "no se ha podido dormir".

@LuisSalvador A ti no te molesta los conciertos que se realizan en el Cortijo del Conde?, pues a muchas personas si. Hoy no se ha podido dormir y encima una hora más de insomnio. Valiente chapuza de políticos. — Cristobal (@bubagrx2000) 27 de octubre de 2019

Según ha podido saber este diario, este tipo de eventos deposita una fianza al Ayuntamiento que, una vez finaliza la actividad, se le es devuelta si no sucede ningún incidente que desde el Consistorio se considere que haya incumplido el acuerdo de celebración.