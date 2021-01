Granada registra el fin de semana con más contagios de la tercera ola y sube la presión en las UCI

La escalada de contagios en la tercera ola es una realidad, aunque Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, declarara el pasado 19 de enero que se estaba llegando al pico máximo y que en los próximos días se iniciaría la fase de descenso. Casi dos semanas después, Granada registró ayer 1.028 contagios y hoy roza el millar con 935 nuevos positivos de coronavirus. En total, este fin de semana se han rozado los 2.000 contagios, 1.963 exactamente. Y justo entre el sábado y el domingo, los días en los que Juanma Moreno ha pedido el autoconfinamiento de los ciudadanos para frenar la pandemia.

El fin de semana pasado también se experimentó un fuerte aumento de los positivos, con un pico de 901 el sábado, aunque los datos de hoy tienen el asterisco de que no son contagios de este sábado y domingo, son de días anteriores, por lo que los de estos días quedarán registrados en los próximos partes.

En el contexto andaluz es aún más preocupante la situación de Málaga (1.787) y Sevilla (1.955) nuevos positivos en un día en el que la comunidad vuelve a registrar unos datos insostenibles de 7.892 personas que han contraído el virus, apenas siete por debajo del récord registrado ayer con 7.899.

Y, además, el registro de fallecidos vuelve a crecer tras los 17 del viernes y los 8 de ayer con dos nuevas personas que han perdido la vida a causa del coronavirus, lo que eleva la cifra en Granada desde que comenzó la pandemia a 1.227.

El dato esperanzador del día es que baja la presión hospitalaria con 593 hospitalizaciones respecto a los 602 del sábado, pero en el reverso de la moneda está el empeoramiento de la situación en las UCI, pasando de los 108 ingresados de ayer a 115 en una jornada en la que se han producido 15 nuevos ingresos hospitalarios, según refleja el parte diario de la Junta.

Durante el fin de semana no se actualizan los datos de incidencia del coronavirus por cada 100.000 habitantes, la estadística que, si se superan los 1.000, lleva al municipio en cuestión al cierre del comercio no esencial. En Granada capital, tras los 1.028 contagios del sábado y los 935 de hoy en la provincia la tasa subirá mañana lunes cuando se vuelquen estos datos, por lo que la actual tasa de 810 subirá, aunque está por ver si este crecimiento significará que se rebase la frontera de los 1.000, lo que significaría el cierre de los comercios no esenciales.

Además, la cifra de curados, 51 en el parte de hoy, es ínfima respecto a los nuevos positivos, por lo que sigue creciendo día a día de manera exponencial el número de personas portadoras del virus y con capacidad para contagiar.