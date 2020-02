Mascarillas caseras y mercado de segunda mano para el coronavirus

Es noticia la falta de existencias de mascarillas en muchas farmacias ante la expansión del coronavirus por Europa. Para poner solución a este problema, algunos se las han ingeniado para inventar mascarillas caseras usando una servilleta, gomas elásticas y grapas. El vídeo de cómo crear una mascarilla siguiendo unos sencillos pasos ya circula por Whatsapp y miles de usuarios lo están compartiendo. Sin embargo, esta solución puede que no sea completamente efectiva.

La Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) anunció recientemente que la demanda de mascarillas en España había aumentado un 10.000% en comparación con el año pasado. Muchos vendedores en el mercado de segunda mano han aprovechado este hecho para multiplicar el precio de venta del preciado artículo en plena expansión del coronavirus. Algunos usuarios en Twitter se han hecho eco de esto y han publicado algunos anuncios muy llamativos:

Vendedores granadinos buscan hacer su agosto

En algunos portales de anuncios particulares han comenzado a aparecer vendedores de Granada que aprovechan el momento para vender las mascarillas algo más caras de lo habitual. En concreto, el precio se ha multiplicado por 10 con respecto a hace unos meses. Esto hace pensar que algunos han aprovechado la ocasión para especular con la venta de mascarillas, revendiéndolas a un precio mucho mayor del que las compraron para obtener grandes beneficios: hasta 50 euros.

La OMS ha advertido que no es necesario el uso de mascarillas si no se tienen síntomas y también aconseja no comprarlas de forma indiscriminada para evitar que se agoten. Además, la protección que muchas mascarillas convencionales ofrecen es a veces insuficiente. Existen diferentes tipos de mascarillas que dan más o menos protección ante los contagios: FFp1, FFp2 y FFp3, siendo las últimas las más seguras y también las más caras.