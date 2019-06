“Mi deseo es que este sea el inicio de las ferias del futuro

–¿Está la Feria del Corpus en alza?

–Desde hace unos años hasta ahora la Feria del Corpus de Granada está de moda, se potencia mucho el medio día. Antes se promocionaba poco y se vivía poco esta parte del día y más la de la tarde noche. A la gente joven le gusta venir a comer a la feria, porque hay una gastronomía buena, a precios asequibles. La comida es excelente, antes te comías un plato alpujarreño y te ibas a tu casa con ardor de estómago y de bolsillo.

–¿Qué necesita el ferial, a su juicio?

–El recinto ferial necesita una actualización. Una revisión y una reparación del ferial alentaría mucho a la gente a montar casetas, si tuviéramos un ferial nuevo las impulsaría. La solución que nosotros queremos, pero es una utopía, es irnos a otra zona, al entorno del Neptuno. Habría que buscar un sitio como en Sevilla al que pudiéramos ir andando. Nosotros somos conscientes de que eso es imposible, a corto y largo plazo, por lo que queremos que el recinto del ferial se readaptre, se convierta en un parque periurbano, para que la Zona Norte lo pueda disfrutar, nosotros un mes al año para la feria, pero que el resto del año siga teniendo uso, pero no como el parque Federico García Lorca, sino algo del estilo. Con el Metro asumimos que nos podemos quedar aquí perfectamente, pero hace falta adaptar el ferial, y entendemos que no se puede hacer en un año, pero sí en cuatro. No quiero que haya una parálisis como esto años atrás, queremos que se continúe de adaptar el ferial.

–¿Tiene el Corpus algo que envidiarle a otras ferias?

–Sí tenemos que envidiarle a otras ferias, pero en realidad, somos los granadinos quienes tenemos que envidiar a los cordobeses, a los sevillanos y a los jerezanos. Uno de los objetivos para el año que viene es que la feria se integre dentro de la sociedad granadina y reclamarle a los habitantes de la ciudad que sea más activa frente a Corpus, Federación de Hostelería y la Federación de Cofradías, aquí no monta no Federación de Cofradías caseta, en Córdoba el cincuenta por ciento de casetas son de cofradías, allí parte de la gente de la urbe se involucra en la feria. Eso le falta a Granada.

–¿Qué aspecto en torno al mantenimiento presenta el ferial este año?

–Este año se han hecho las cosas bien en torno al saneamiento, luego puede pasar lo que sea, se puede atrancar el pozo porque hay poca caída hasta él. Me consta que Emasagra ha limpiado todos los pozos y, además, se han numerado, a petición nuestra, y se le ha asignado uno a cada caseta para que no haya mezcla. De igual modo pasa con las cajas elétricas. Este año desde Enero han hecho un estudio del tendido eléctrico del ferial para repartir las cargas en función de las necesisdades de las casetas.

–¿Le gustaría que la Feria del Corpus se convirtiera en una marca?

–Claro. Antes la feria de Granada era una marca, tenía mucha fama, venía gente de Córdoba, era un festejo importante. Otro de mis objetivos es que haya una promoción mayor, porque lo que se hace no es suficiente. Me gustaría convertir la feria en una Marca, que haya un promoción mayor, también pido que se involucre Diputación en su publicidad porque aquí no solo vienen los granadinos de la capital, vienen del área metropolitana, que también participan.

–¿Qué le pediría al nuevo alcalde?

–Esperamos una llamada de él para ponernos en marcha de cara al ferial de 2019. Ellos tienen las ideas muy claras, que las puedan cumplir, ya no lo sé. De los que se pusieron en contacto con nosotros todos no decían que nos iban a arreglar el ferial.

–¿Cómo le gustaría que luciera la Feria?

–En Granada hay que darle dignidad a la feria también. Es algo que nosotros potenciamos y es una lucha que tenemos con las casetas que no son de la Federación. Sobre todo queremos que las casetas sean dignas, peleamos que para que así sea.

–¿Cuántas casetas hay este año en el Corpus?

–Hay 66 y tenemos aproximadamente veinte casetas jóvenes, tres más respecto al año anterior. Se puede decir que hay una tendencia al alza.