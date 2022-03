La crisis energética dispara la instalación de placas solares en viviendas particulares de Granada

La subida del precio de la luz está afectando cada vez más a los habitantes de Granada y su provincia, hasta el punto que para tratar de mitigar los costes de la energía y pagar precios muy altos por sus facturas están siendo muchos quienes han optado por instalar placas fotovoltaicas y por estudiar su caso particular con asesores energéticos para ver cómo ahorrar en la factura.

Porque ya no solo vale con los pequeños trucos o con tratar de consumir lo menos posible. Poner lavadoras a altas horas de la madrugada, programar electrodomésticos o desenchufar aparatos es una ayuda, pero no es un milagro a la hora de ver reducido lo que se paga.

Desde verano de 2021 hemos visto como el precio de la energía se ha encarecido no solo en Granada, sino en toda España y en Europa. Una situación empeorada en la actualidad con el conflicto armado que se vive en Ucrania y que de momento no tiene vistas de mejorar.

Es por eso que los expertos recomiendan intentar, en la medida de lo posible, analizar la situación concreta de cada familia y entender como es la factura de la luz de cada uno. Para así saber que es lo que funciona en cada caso, en qué horas pagamos mas caro o mas barato el consumo eléctrico, y con la información en la mano decidir si cambiar de empresa de energía, instalar placas o incluso quedarnos como estamos.

Esta es la recomendación que hace Manuela Vaquero, empresaria autónoma que ofrece a sus clientes asesoría gratuita para que entiendan la factura de la luz y que recomienda personalmente en cada caso cual es el siguiente paso, acompañándolos en todo momento.

Gestores como ella han visto como desde mediados de 2021 su trabajo se ha disparado, teniendo multitud de peticiones de asesoría de familias y particulares que quieren pagar menos por su consumo energético ante la escalada de precios.

"Es el momento de tener un asesor y que te vaya guiando para analizar cada caso. Algunas personas consumen mas o menos, hay gente que tiene el contrato de precio fijo y por eso no le ha subido la luz, por otro lado hay clientes a los que se le recomienda ir a subasta de energía en función de lo poco que gastan... cada unidad familiar es un mundo, y como tal hay que tratarla personalmente", ha recomendado a Granada Hoy.

Vaquero, quien junto a la asociación ECAMA de Maracena resuelve presencialmente las dudas a quien quiera acudir los miércoles por la mañana, ha comentado que normalmente la luz siempre tiene los mismos altos y bajos, y que los meses de febrero, marzo y abril suele bajar el precio de la energía. Este año, debido al conflicto armado en Ucrania, no ha fluctuado a la baja, por lo que esperan que los precios sigan subiendo.

"Yo veo a la gente a veces muy parada, como resignándose a que si les suben el precio es lo que hay. De junio a aquí yo he perdido como 10 kilos, yo sufro los problemas de mis clientes como si fuera mi factura. Se lo que esta pasando, lo que va a pasar, y está costando malos ratos. Que echen mano de un gestor, que contacten con un gestor, si tienen posibilidad de poner placas, que lo hagan", ha asegurado.

Escasez de materiales

Porque es el momento de lanzarse a la instalación de placas fotovoltaicas ahora, antes de que haya problemas de suministro. La situación de guerra en Ucrania, principal exportadora de productos necesarios para la fabricación como el aluminio, va a provocar que haya escasez de materiales y que suban los precios.

"Hay que animarse y poner las placas solares antes de que suban de precio y se agoten las materias primas con las que se fabrican. Ahora pueden coger buenos precios, pero dentro de poco no se podrá, por lo cual vamos a ir a peor. Cada vez vemos a más gente interesada y es normal dada la situación", ha valorado Vaquero

Tal es la demanda que en empresas como AV Energías, situada en la localidad de Armilla, en el Área Metropolitana de Granada, la lista de espera para comenzar la instalación de los aparatos en las viviendas es cada vez más larga. Cada día reciben más peticiones y realizan más estudios de viabilidad para saber como y de que forma los clientes pueden tener estas instalaciones en casa.

Víctor Almazán, uno de los directores de la empresa, ha asegurado a este periódico que son cada vez más los particulares, y sobre todo las empresas, las que se están interesando por estas instalaciones fotovoltaicas, espoleados también por las subvenciones de los gobiernos central y autonómico.

"Dependiendo del consumo de una vivienda y de las placas que se quieran montar, la instalación de placas solares suele rondar entre los 12.000 y 20.000 euros. Sobre todo hemos visto un creciente interés en las empresas, es donde más hemos notado el boom. Para ellas aunque sea una alta inversión, se recupera pronto ya que ahorran mucho no dependiendo tanto de la red eléctrica".

Mucha gente se preocupa por la amortización de lo que les supondría invertir en placas solares, un periodo de tiempo que se acorta cada vez más debido a las subvenciones y a lo alto que se sitúa el precio del kilovatio. "Las placas funcionan como cualquier material, a más caras, mejor rendimiento y amortización mas pronto en el tiempo. Pero gracias a las subvenciones, entre 3 y 5 años es el periodo que nosotros estimamos".

En el caso de esta empresa, de momento no se notan las consecuencias de la falta de materiales a causa del conflicto armado en el Este de Europa, ya que según han asegurado se hizo mucho stock de paneles solares conforme la demanda incrementó desde el verano pasado.

"Ahora mismo hay mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar de aquí a unos meses. Hablas con algunas empresas y tienen la producción paralizada, otras que no importan de Ucrania no tienen problema. Esta todo muy en el aire, pero nosotros por suerte no estamos teniendo problemas y estamos cubriendo todos los pedidos", ha valorado Almazán.

El directo de AV Energías también ha recordado que no por instalar placas solares vamos a dejar de pagar factura de la luz, ya que el autoconsumo mediante energías renovables solo es posible para aquellas viviendas de nueva construcción que no estén conectadas a la red.

"Cuando instalamos placas, la factura no suele superar los 20 o 30 euros en concepto de impuestos fijos y mantenimiento de red, y esos se pagan siempre gastes más o gastes menos, es importante recordarlo porque de momento el autoconsumo en viviendas conectadas a la red no está permitido", ha asegurado.

De momento la incertidumbre y los precios elevados de la luz están haciendo que los granadinos busquen la mejor forma de ahorrase dinero a través de placas o de cambios de empresa y tarifa. Soluciones que, en vista de la situación que se vive en la actualidad, comienzan desde ya a ser cada vez más frecuentes.