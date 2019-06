La crisis política se traslada al Corpus y se agudiza en redes

La cuerda se sigue tensando en la relación entre el tripartito que pactó la semana pasada la Alcaldía de Granada para Luis Salvador. La crisis abierta entre Cs, PP y Vox tuvo ayer una puesta en escena muy significativa. Los socios que habían sellado con Salvador la Alcaldía, Sebastián Pérez y Onofre Miralles, lo dejaron solo en la comitiva oficial de la procesión del Corpus Christi, un golpe de efecto público que evidencia la falta de entendimiento y las diferencias existentes y cada vez mayores sobre los términos del acuerdo.

Los tres concejales de Vox directamente no acudieron y del PP la ausencia fue del candidato Sebastián Pérez.

A primera hora de la mañana, el concejal de Vox Onofre Miralles aseguraba en Twitter que la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga “estaban en el pack de cambio de cromos entre PP y Cs” para repartirse alcaldías, entre ellas la de Granada. Según Miralles, el motivo es que “Bendodo [actual consejero y portavoz de la Junta] tiene interés en que no le repasen su mandato”. Y el rechazo a la postura de ambos partidos sobre los pactos que se negociaron a nivel nacional lo mostraron en la procesión del Corpus: “Ahora saldrán en la procesión dándose golpes en el pecho... Vox Granada no saldrá en la comitiva oficial con ellos”, anunció. Miralles explicó después que su ausencia se ha motivado como “deseo expreso para manifestar el rechazo a la pantomima que tienen montada PP y Cs” respecto a los pactos alcanzados.

En el PP, la ausencia más significativa fue la de su presidente provincial y concejal, Sebastián Pérez, que no aparece en actos públicos desde el sábado en la constitución del Ayuntamiento, en la que sus siete votos y los tres de Vox hicieron alcalde a Salvador en un acuerdo in extremis del que todavía tienen que dar muchas explicaciones y sobre el que se concentran las luchas de poder de los partidos. Sí acudieron el resto de concejales del grupo municipal del PP: Luis González (que estaba en la presidencia de la comitiva), Eva Martín, César Díaz, Pepa Rubia, Francisco Fuentes y Carlos Ruiz Cosano.

Así, Salvador estuvo escoltado por sus concejales Lucía Garrido y José Antonio Huertas. Manuel Olivares también iba en la comitiva pero portando el Pendón de la ciudad. Por parte del PSOE, el portavoz y exalcalde, Paco Cuenca (en la presidencia también como portavoz de grupo), acompañado de los concejales socialistas Ana Muñoz, José María Corpas, Miguel Ángel Fernández Madrid, Eduardo Castillo, María de Leyva y Nuria Gutiérrez. Los concejales de Podemos-IU-Adelante no estuvieron pero en este caso porque la formación no forma parte de actos religiosos por ideología.

Y mientras en las calles de Granada se demostraba la falta de estabilidad y la debilidad del pacto casi una semana después de acordarlo, en las redes sociales se aumentaba la presión al alcalde, Luis Salvador, para que “cumpla lo pactado”. Y ya no es sólo Vox, sino que ayer por primera vez un concejal del PP entraba al trapo en las redes sociales sobre la situación y el pacto de Alcaldía.

Una vez más fue la diputada nacional de Vox por Granada, Macarena Olona, la que comenzó la presión a Salvador siguiendo la tónica que inició el pasado lunes anunciando una moción de censura en Granada si no entraban en el gobierno local en función de su representación. Ayer, Olona aseguró en su red social que hubo un intercambio de “cromos” entre los líderes nacionales del PP y Cs Teodoro García Egea y Fran Hervías “para rendir a Granada” y a tres ayuntamientos más. Y que “no fue Madrid. Si al menos la hubieran vendido cara...”. A esto, Onofre Miralles dio el dato de que en ese cambalache la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga se quedaban para el PP. También aseguró Olona que Salvador “prometió in extremis” a Sebastián Pérez “una Alcaldía de 2+2” pero que “ahora se desdice de su palabra amparándose en que no está escrito”, por lo que definió a Ciudadanos “como un socio desleal y sin principios”.

Olona interpeló directamente al PP de Granada: “Vuestra falta de contundencia en la respuesta nos anticipa la respuesta”, dijo Olona, que advirtió a Cs de que no van a rendir la confianza de sus votantes “por unas sillas públicas”. “Si los populares tragan con vuestras niñerías, Vox no va a poner la rodilla en el suelo”, dijo.

Por parte del PP, por primera vez desde el pacto de Alcaldía se pronunció un concejal, en este caso César Díaz, que usó también Twitter para decir que para negociar con Cs los detalles de la Alcaldía, para lo que se hará un equipo de trabajo provincial, “antes hay que cumplir los compromisos y de momento solo hemos cumplido Vox y PP”. Esto tuvo respuesta de Olona, que dijo a los populares que si se mantienen firmes mantendrán su apoyo. También Miralles contestó a Díaz reprochando que la dirección nacional del PP “ha vendido a Granada” y tienen mucho que explicar y pidiéndole “un punto de cordura y seriedad”.