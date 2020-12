¿Cuánto tiempo se tarda en recorrer la Segunda Circunvalación de Granada?

13 años de obras para 27,9 kilómetros que se recorren en 15 minutos y 49 segundos. Esto es lo que se tarda en completar la Variante Exterior de Granada tal y como pudo comprobar ayer Granada Hoy al realizar el trayecto de la nueva A-44 en sentido Madrid. Poco más de quince minutos que no suponen un ahorro importante de tiempo. De hecho, se tarda prácticamente lo mismo en llegar al mismo punto por la Primera y la Segunda Circunvalación.

Y es que, pese a dar mayor vuelta, las restricciones de velocidad no son tan estrictas como en la ahora llamada GR-30, donde no se han de superar los 90 km/h en casi todo el trazado. En la Variante casi siempre oscilan entre los 110 y el máximo de 120. También a su favor juega que no soportará, en ningún momento, la cantidad de tráfico de la Primera Circunvalación, por lo que la conducción se realiza de forma relajada, más en estas primeras semanas de uso hasta que los usuarios se familiaricen con la vía.

Con lo cual, el primer paseo discurre plácido. La Segunda Circunvalación da la bienvenida en el Suspiro del Moro con cuatro carriles, de los que los dos de la derecha dan paso a una curva limitada a 90 km/h que pasa sobre la GR-30. La parte alta de la nueva autovía discurre sinuosa y sin grandes pendientes, una de las características más destacables de la Variante Exterior. Asombra la imponencia de las minas de Montevive. Desde el mismo inicio de la A-44 se ve la montaña y la conducción es una suave sucesión de curvas de aproximación a esta elevación.

Prácticamente al dejarla atrás también sorprende la rapidez con la que se llega a la salida de Las Gabias, donde también los carteles anuncian la estación de ITV, que gana en accesibilidad por parte de los conductores. Este punto, que no estaba conectado hace apenas tres semanas, es el de mayor pendiente aunque no de un porcentaje alto. A partir de aquí se inicia una larga curva de varios kilómetros a derechas y en descenso (sentido Jaén) que avanza entre olivos y almendrales, y que termina justo en Belicena, cuya salida, como avanzó este diario en agosto, se ha señalizado como cambio de sentido aunque se pueda utilizar para ir a Vegas del Genil.

Desde este punto la Segunda Circunvalación es prácticamente recta y proporciona una vista elevada sobre la Vega. En apenas 10 minutos se llega desde el Suspiro del Moro al nudo de Santa Fe y al puente sobre el Genil. Así se completan los 19 kilómetros inaugurados ayer. Los seis minutos siguientes sirven para completar el trazado ya abierto en 2015 hasta la cola del embalse de Cubillas, enlazando con los vehículos que salen de Granada por la GR-30.

Granada Hoy también realizó, de vuelta, el mismo camino a través de la Primera Circunvalación. El tiempo para llegar al punto de partida fue de 20 minutos y 48 segundos después de perder 3-4 aproximadamente en la retención provocada por un accidente. Sin embargo, la conducción es más tensa, con un tráfico intenso, que seguirá siendo difícil de eliminar pese a la apertura de la nueva autovía, y limitaciones severas de velocidad que hacen menos fluida y placentera la conducción.