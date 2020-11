La curva de las muertes por coronavirus en Granada: la semana más negra

La segunda oleada de la pandemia de coronavirus ya es más mortífera que la primera en Granada. La provincia acaba de superar el medio millar (525) de fallecidos desde que se registró el primer deceso en marzo de este año, pero un centenar de esas personas han perdido la vida en la última semana (101).

Los últimos siete días han sido los más negros desde que se inició la pandemia en Granada, pero la peor noticia es que la evolución sigue al alza y no se puede predecir si esas terribles cifras de fallecimientos de las últimas jornadas pueden quedar empequeñecidas por nuevos datos trágicos en los próximos días. La única esperanza es que los 19 fallecidos registrados el miércoles y los 26 del jueves marquen el pico de una sucesión que no hace más que crecer conforme parece que no puede ser peor.

Desde aquel 15 de marzo en que Salud registró la primera víctima de coronavirus en Granada, un hombre de 57 años que estaba en el Hospital Virgen de las Nieves, 524 personas más han perdido la vida por esta infección en la provincia, una de las más castigadas de España. Ya fue así en la primera oleada, que llegó frenar las muertes en mayo, antes de alcanzar las 280 personas fallecidas. Durante los meses sucesivos, hasta el final del verano, el conteo de decesos ha sido muy pausado.

A partir de septiembre, la segunda oleada comenzó a arreciar con la aparición de muchos nuevos contagios, pero no parecían traducirse de un modo tan inmediato en personas graves, hospitalizadas o fallecidas. Esta vez ha tardado más en verse el resultado trágico de la pandemia, pero ha llegado, y más fuerte que la primera vez.

Las hospitalizaciones hace días que sobrepasaron su pico de la primera etapa de primavera y ya están en ese terreno desconocido de no saber hasta dónde seguirá subiendo la curva. Algo similar ocurre con las muertes, que en pocos días se han disparado sin existir indicadores por el momento que hagan pensar en una remisión de estas trágicas consecuencias.

Es cada vez más habitual el símil de la pandemia con la guerra y puede parecer exagerado, si no es porque cuesta encontrar una causa que se haya llevado la vida de tantas personas en tan poco tiempo en esta tierra.

El reparto de las víctimas ha sido desigual en la provincia, porque mientras la zona Metropolitana ha tenido 258 muertes (desde el inicio de la pandemia) y el distrito de la capital 197, en la Costa y la Alpujarra sólo se han contabilizado 30 de ese medio millar de personas muertas. En la zona Nordeste de la provincia, los fallecidos totales contabilizados son 39.

Además de Granada capital (193 muertes), destaca Santa Fe (28), Loja (22), Armilla (18), La Zubia (16), Peligros (16) y Maracena (13). Motril, con 14 fallecidos, acapara casi la mitad de las víctimas de la zona Sur.