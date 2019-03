“Propongo un gran debate para ver qué podemos mejorar en Educación”

Por otra parte, José Antonio Funes –que asume el cargo de presidente del Consejo Escolar, órgano que está ubicado en Granada– indicó que se ha propuesto que el Consejo Escolar “sea conocido” y que “se sepa qué función tiene”. Funes reconoció que el órgano “ha hecho los deberes” en los últimos años, pero valoró que “creo que necesita un plus de dinamismo en este nuevo periodo”.

Protestas sindicales, de docentes de conservatorio y estudiantes

Una decena de personas se concentraron a las puertas de la sede delConsejo Escolar de Andalucía, en la céntrica calle San Matías, para hacer llegar al consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, sus reivindicaciones en su primera visita a la provincia desde su nombramiento. Por un lado, desde Ustea se indicó que estaban allí para pedir al consejero y al nuevo delegado de Educación en la provincia, Antonio Castillo, su apoyo en forma de firma en un manifiesto en la defensa de la Educación pública. Por otro lado, desde Ustea explicaron que también querían manifestar al consejero la necesidad de dar una solución a los catedráticos de los conservatorios de música que no tienen el máster y que están en bolsa. “Hay que buscar una medida inclusiva” para estos docentes, indicaron desde el sindicato. Por último, también hubo representación en la puerta del Consejo Escolar de la Unión Sindical Estudiantil (USE) en defensa de una “educación pública, gratuita, de calidad y en igualdad”. Así, desde USE instan a la Consejería de Educación a la “eliminación total de los conciertos públicos”, la bajada de la ratio, la negativa a la implantación del “nuevo modelo de áreas” y la “revalorización de las FP públicas”.