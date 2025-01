La defensa italiana de Juana Rivas pide que el hijo menor se quede en España ante las amenazas de su padre

Granada/El equipo jurídico de Juana Rivas en Italia ha presentado este martes un escrito ante la Corte de Apelación de Cagliari (el equivalente italiano a una audiencia provincial), solicitando que Daniel, de 10 años e hijo menor de la granadina con Francesco Arcuri, permanezca en España por entender que se encuentra en una situación de grave riesgo. El joven tendría que haber regresado este jueves al país transalpino para estar con su padre, que tiene la custodia, aunque Rivas ha solicitado al tribunal que prorrogue su estancia en España.

Esta petición surge después de la visita del menor a Granada para pasar junto a su madre y su hermano Gabriel, mayor de edad y que vive con su progenitora, la Navidad. Al llegar a España, Daniel pidió ayuda a su hermano, asegurando, según recoge, en italiano, el escrito al que ha tenido acceso este periódico, que "a menudo pienso en morir. Mi padre me pega, me grita, me golpea, me dice malas palabras. No puedo más, me da mucho miedo. Él siempre me dice que diga la verdad, si no me pega y no me deja venir más a mi hermano, mi madre y toda la familia".

La defensa destaca, por otra parte, que Arcuri ha sido procesado en Italia por delito de maltrato habitual, físico y psicológico, en familia, al tiempo que asegura que Rivas "acatará cualquier decisión que sobre este punto adopten los tribunales", ya sean italianos o españoles, "pero confía en que por fin Daniel pueda reunirse con su hermano y con ella, dejando atrás una de las etapas más tristes y difíciles de su vida".

Se da así un nuevo paso en la batalla judicial de la madre de Maracena, después de que el pasado 23 de diciembre tanto Juana Rivas como su hijo mayor interpusiesen una denuncia contra Arcuri por los delitos de intimidación, amenazas y violencia de género. En aquella denuncia, se relataba, algo de lo que ahora se hace eco el nuevo escrito, cómo el hijo menor de Arcuri y Rivas prestó declaración a principios de diciembre en Italia y cómo, pocos días antes, su padre "profirió múltiples amenazas" al pequeño "con la intención de que el testimonio del menor se atuviera a sus indicaciones", recoge la denuncia tomando como base el relato de Daniel a su hermano mayor.

Por otra parte, madre e hijo aseguran que Arcuri se encontraba en España, habiendo viajado junto a su hijo, y habría enviado múltiples mensajes a su exmujer, indicándole su presencia en nuestro país, más concretamente en Granada, después de haber viajado con el hijo menor, que en un principio debería haber sido entregado al servicio de menores de una aerolínea en Milán para pasar las navidades con su familia. "Espero que Daniel esta vez pueda pasar buenos con vosotros. Si se manifestaran episodios de maltrato psicológico contra él, intervendré de inmediato", escribe, en italiano, Arcuri en una serie de mensajes que los denunciantes han expuesto como prueba.

Tanto Juana Rivas como sus hijos decidieron abandonar su domicilio habitual y mudarse a casa de unos conocidos por miedo a las posibles consecuencias.

Ante estos hechos, se pidió una orden de alejamiento de Rivas y sus hijos respecto a su padre y exmarido "para garantizar su seguridad y bienestar", al tiempo que se pide el régimen de custodia exclusivo del menor a la madre de Maracena