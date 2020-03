Baja la delincuencia, crecen los timos y se multiplican las multas por saltarse la cuarentena del coronavirus en Granada

Menos gente en la calle, menos delitos. La proporción es real y así lo están comprobando durante estos primeros días de confinamiento los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Granada y en otros puntos del país. Sin embargo, lo que ha comenzado a proliferar durante estos días son las estafas online, así como los timos en los que hay quienes se hacen pasar por falsos sanitarios para presuntamente inspeccionar domicilios. Eso sí, durante estos días lo que más centra la actividad policial es, como no puede ser de otro modo, hacer cumplir las medidas que se contemplan en el estado de alerta que también han dejado ya varios detenidos.

No hay esquina de la capital ni municipio de la provincia que se libre de la presencia policial para que se cumplan todas las medidas impuestas tras decretarse el estado de alarma. Tal es así, que durante estos tres primeros días de aislamiento, los controles policiales han ido en aumento hasta el punto de que la jornada de este miércoles ha sido la más intensa en cuanto dispositivos policiales se refiere.

Desde la zona Norte hasta el Zaidín o el PTS, pasando por el Centro, Chana, Albaicín..., y así todos los distritos de la capital, tanto Policía Nacional como Policía Local han distribuido distintos puntos de control para que se cumpla lo estipulado. Según apuntan fuentes policiales, por lo general la mayoría de la población está cumpliendo con la nueva normativa que entró en vigor el fin de semana y que solo permite a los ciudadanos salir de casa en caso excepcionales: acudir a comprar, adquirir la prensa, ir a farmacias o médicos o a trabajar. Y eso sí, cumpliendo unas medidas de prevención como son el uso de guantes y mascarilla, circular en un vehículo con un máximo de dos personas: conductor y un acompañante sentado en el asiento trasero del vehículo.

Las sanciones

Pese a todo ello, hay quienes aún no terminan de comprender -o al menos no quieren hacerlo- este tipo de medidas. Tal es así, que aproximadamente un centenar de vecinos de Granada capital son advertidos de forma diaria por efectivos policiales, que ya durante las primeras horas del primer día laboral de confinamiento dejaron tres sanciones: dos comercios que pese a tener que estar cerrados habían abierto y un viandante que no acreditó a dónde se dirigía.

Sin embargo, cuando más se han incrementado las sanciones han sido durante las dos jornadas siguientes: martes y miércoles. Pese a que se desconocen los datos de la capital, en Motril la Policía Local ha emitido ya más de 60 denuncias por no cumplir con la cuarentena obligatoria. Pero, además, en esta localidad se ha registrado uno de los primeros detenidos por este tipo de hechos.

Tres detenidos y seis investigados

Según ha podido sabre Granada Hoy, la mañana de este miércoles la Policía Nacional trató de dar el alto a un vehículo cuando circulaba con cinco personas a bordo. El conductor hizo caso omiso y continuó un trayecto en el que tanto él, como el resto de ocupantes -entre ellos habría dos menores de edad-, viajaron sin cinturones de seguridad.

Cuando el vehículo se detuvo y uno de los agentes trató de identificar al conductor -un hombre de 47 años- este trató de desquitarse del agente de un manotazo e incluso llegó a empujar al policía, por lo que finalmente acabó siendo detenido.

Si bien, no se trata del único detenido por saltarse el confinamiento. Por la tarde, pero esta vez en Granada capital, otros dos hombres fueron arrestados por intentar fugarse tras haber recibido el alto policial, cuando circulaban con una furgoneta robada por la avenida Federico García Lorca.

Asimismo, estas jornadas también han dejado la denuncia a seis personas, todos jóvenes, que fueron sorprendidos en la Alcazaba de Baza la noche de este martes haciendo botellón.

Pese a todo ello, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad insisten en que la mayor parte de la población está cumpliendo con las medidas impuestas y esperan que este tipo de incidentes se vayan reduciendo ya que, como bien se dice durante estos días, el #QuédateEnCasa es por el bien propio, pero también el de los demás.

Los timos

Durante estos días, han proliferado las estafas online mediante el llamado método phishing, por el que los delincuentes contactan por correo electrónico o mensajes con sus víctimas, haciéndose pasar por empresas o sus bancos, con el fin de obtener claves de acceso personales.

De igual modo, también se han detectado casos de falsos sanitarios que van a domicilios de mayores y les piden billetes y monedas por ser presuntamente "contagiosos" de coronavirus o llamadas de teléfono de falsos sanitarios para inspeccionar domicilios. Ante ello, la Policía Nacional realizó un comunicado para alertar sobre este tipo de estafas.

Los delitos

Desde el fin de semana los delitos en Granada han caído de forma significativa. El confinamiento de la población y el cierre de establecimientos ha propiciado que se vean reducidos los hurtos, así como los atracos o robos en establecimientos, ya que la presencia policial es permanente las 24 horas en las ciudades y municipios.