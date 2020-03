Un detenido por saltarse la cuarentena del coronavirus, ir cinco en un coche y agredir a un agente en Motril (Granada)

Las medidas implantadas durante el estado de alerta por coronavirus son claras y entre ellas se encuentran que no se puede salir a la calle salvo en casos excepcionales, así como que no pueden ir más de dos personas en un mismos vehículo, en el que deberán ir con materiales preventivos (mascarillas y guantes) y sentados de la siguiente forma: conductor delante y acompañante en el asiento trasero opuesto. Sin embargo, un conductor de Motril decidió hacer caso omiso, circular con el coche lleno y no respetar un alto policial.

Los hechos tuvieron lugar la mañana de este miércoles, sobre las 12:00 horas, en la localidad de Motril. Durante las labores de control que realiza la Policía Nacional con motivo del confinamiento, una patrulla observó cómo un vehículo circulaba con cinco personas y sin los cinturones de seguridad.

Ante ello, los agentes le dieron el alto pero el vehículo hizo caso omiso y prosiguió su trayecto hasta que finalmente se detuvo. En ese momento, los policías trataron de identificar al conductor -un hombre de 47 años- y al resto de ocupantes (otras tres personas, de las que dos aparentemente eran menores de edad). Si bien, según ha podido saber Granada Hoy, en ese momento, lejos de querer colaborar con las autoridades, el conductor agredió a uno de los agentes al que llegó a dar un manotazo e incluso empujar.

Todo ello propició que este hombre finalmente fuera detenido por desobediencia a la autoridad, además de denunciado por haberse saltado las medidas impuestas por el Gobierno central, en las que se prohíbe salir a la calle salvo por causa justificada y acreditada y cumpliendo con los protocolos de prevención anunciados.

Un episodio parecido se vivió también horas más tarde en Granada capital, donde otro vehículo fue interceptado con dos personas, que terminaron detenidas, que también trataron de saltarse un alto policial.