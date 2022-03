El derribo de barreras para hacerse un hueco: la escalada de la mujer en la empresa de Granada

Cuando en el año 1961 nació la cooperativa granadina Covirán, entre las firmas de los 20 socios fundadores había tres mujeres. Lo cierto es que muy probablemente detrás de esas otras 17 empresas hubiera más féminas y fueran ellas quienes las gestionaran, pese a que el negocio estaba a nombre del marido. Esta circunstancia era algo habitual en el mundo empresarial, una barrera que la mujer poco a poco ha ido rompiendo y ahora, el número de empresarias es casi equitativo al de empresarios. Eso sí, cuando ya se habla de mayores entidades o conglomerados, la presencia femenina decae de forma importante. Por eso, cuando hace tres años Patro Contreras alcanzó la presidencia de Covirán -se convirtió en la primera mujer en hacerlo- abrió un camino con acento femenino para que empresarias como Victoria Medina, que ya suma tres supermercados en la provincia, sigan dando pasos adelante y abriendo nuevos negocios. Eso sí, sin perder de vista el reto o abismo que supone haber asumido tal responsabilidad.

"La primera barrera como mujer la rompí con mi misma familia. Éramos tres hermanos en la empresa y mi padre. Al principio fue mi hermano Paco quien contactó con Covirán, en el año 2004, pero falleció dos semanas antes de que nos visitara un delegado de la cooperativa. A mí me pilló con un bebé recién nacido, pero decidí dar un paso al frente y luchar por mantener esa tradición familiar de empresarios y emprendedores, así que lideré yo la empresa", explica Patro Contreras.

Tal y como asegura la presidenta de Covirán, aquello "era un reto", ya que tenía que compaginarlo con su vida familiar, algo de lo que Victoria Medina también sabe. Y es que cuando ella, junto con su hermano, se quedaron con el traspaso de un Covirán, "tenía una niña pequeña de once meses", por lo que ambas coinciden en la necesidad de tirar de la familia o "de abuelos", como indica esta empresaria, y de la importancia de la "flexibilidad del horario para impulsar la conciliación familiar".

Gracias a todo ello, en el año 2017 Patro Contreras pasó a formar parte del Consejo Rector de Covirán, "fui la primera mujer", explica la ahora presidenta de la cooperativa, que tuvo que lidiar con la ruptura de una barrera femenina. "Todo estaba enfocado a hombres: el lenguaje... Todo. Por ejemplo, se hablaba de una actividad y se decía: una vez al año traemos a las mujeres y, claro, yo me quedaba como diciendo: ah, qué bien...", explica Patro Contreras, que también reconoce el "vértigo" sentido cuando asumió la presidencia de Covirán.

"Me sentí como al borde de un precipicio, con mucho vértigo y con una tremenda responsabilidad. Era un cambio muy abrupto en muchos sentidos", reconoce la presidenta de Covirán, mientras que, por otro lado, socias como Victoria Medina aplaudieron la decisión. "Cuando me enteré de que la presidenta iba a ser una mujer me encantó la idea. Dije: olé, ya era hora, porque eso al final es bueno para las mujeres. Todas nos sentíamos identificadas".

Sin embargo, la sensación de tener que demostrar de más es algo que, en mayor o menor medida, también ha sido sentido por estas mujeres. "Creo que el tener que demostrar más solo por ser mujer ocurre diariamente", comentaba Victoria Medina, mientras que Patro Contreras reconocía que "a lo mejor alguna vez lo he llegado a sentir, aunque reconozco que, en mi caso, no ha sido algo común. Sé que he roto techos de cristal y barreras, y que a nivel general sí que se habrá dicho que dónde va esta niña de Córdoba, pero reconozco que me he sentido valorada". Eso sí, la masculinización del sector empresarial sigue presente.

"Sigo trabajando en muchos foros entre hombres, en los que tampoco hay mujeres. Ahí sí que observo que es un mundo de hombres y que está enfocado a ellos", reconoce la presidenta de Covirán, que al igual que Victoria Medina, coinciden en que "poco a poco irá cambiando", como ha ocurrido en esta cooperativa granadina donde ya el 50% de los socios son mujeres.