El descenso de la tercera ola del coronavirus en Granada, cada vez más lento

La fase descendente de la tercera ola del coronavirus en Granada es cada vez más lenta, lo que consolida la tendencia de aplanamiento de la curva, o 'mestización' como la está viniendo a llamar la Junta de Andalucía. Los números siguen cayendo de forma general, aunque con mucha menos velocidad que semanas anteriores, a consecuencia de la progresiva apertura de la movilidad, y que avanzan días de ensayo-error ante la flexibilización de medidas que la Junta anunció ayer. El parte presenta 146 contagios notificados, 7 fallecidos, 196 curados, y 50 ingresos hospitalarios, de los que 4 son entradas en UCI. Este último aspecto es el que sigue preocupando más.

En los hospitales es donde se está siguiendo una línea opuesta a la de los contagios. Mientras bajaban, la velocidad de ingresos no solo no ha tenido la misma tendencia, sino que ha crecido. Y no es bueno, no ahora, sino para más adelante, para cuando el ritmo de 'evacuación' de camas ya no compense al de nuevas entradas, como hoy sucede. Granada ha vivido otro día malo en cuanto a pacientes nuevos con Covid-19. Se produjeron 50 encamamientos, 4 en UCI, en las pasadas 24 horas, lo que en global supone la peor cifra notificada un jueves desde que la tercera ola estaba en fase ascendente a mediados de enero. Aunque muy probablemente se trate de una acumulación de datos aún consecuencia del pasado puente, el dato hace que tras cuatro días, esta semana vuelva a ser más grande el número de nuevos ingresos de las últimas dos. Aun así, habrá que ver cómo evolucionan esos números de aquí al fin de semana para saber si se compensa. De momento van 114 ingresos frente a los 108 de la pasada y los 113 de la anterior.

En cuanto a hospitalización real, los 50 nuevos ingresos no han repercutido en un mayor número de camas ocupadas en los centros asistenciales de la provincia, donde descienden tanto los pacientes en planta Covid como en Cuidados Intensivos. Son 4 y 9 menos, respectivamente, que hacen un total de 210 y 71 ingresados (281 con la suma de las dos variables). Este nivel, en fase descendente, no se alcanzaba desde 12 de diciembre, cuando había 291 personas hospitalizadas (214 en planta y 77 en UCI).

La relajación de la curva de descenso se nota mucho en los contagios. Se han notificado en Granada 146 casos nuevos de coronavirus, casi todos correspondientes a diagnósticos de la jornada del miércoles con 123 (ayer solo había un caso asignado a ese día), y el resto repartidos en jornadas pretéritas. El dato tiene una buena lectura: es el mejor jueves desde el 17 de diciembre, cuando los contagios provenían de los primeros días de reapertura tras el cierre de noviembre, y antes de la explosión de la Navidad. Además, se rompe con lo sucedido hace una semana, y es que se produjo un leve repunte. Así, la evolución de los últimos jueves en casos notificados ha ido de los 865 (pico para este día de la semana) del 21 de enero a los 505 de la siguiente semana, 584, 346, 187, 194 y 146.

La estabilización es notoria en los contagios y eso también se refleja en las tasas de incidencia. Hoy en la provincia vuelven a caer los baremos a 14 y 7 días, aunque muy ligeramente. El descenso mayor es la primera, la que se toma como referencia para la adopción de medidas coercitivas. La ratio en Granada es de 169 casos por cada 100.000 personas en dos semanas cuando ayer estaba en 176,4 casos y el día anterior estaba en 197. Son casi 30 puntos de caída, que no está nada mal, pero estas cifras se actualizan en función de los contagios por fecha de diagnóstico, por lo que los baremos actualizados de los dos últimos días son 199,7, 191,9 y 169. Estos datos indican un ritmo de descenso muy lento y muy sostenido, que además tiene reflejo en la tasa de incidencia a 7 días, que hoy es de 65,8 casos por cada 100.000 habitantes, menos de un punto de bajada con respecto a ayer (66,1). Esta medida es el avance de lo que vendrá la semana que viene por lo que el suelo se está tocando ya.

En cuanto a brotes, Granada es de largo la provincia con menos focos declarados en la última semana en Andalucía con solo dos, localizados en el distrito Metropolitano y con solo 10 personas afectadas en total (7 y 3 casos, respectivamente). En el sumatorio de la semana pasada el total es de 13 brotes en la provincia.

El balance de fallecidos suma otras 7 nuevas víctimas mortales por coronavirus en Granada, elevando el total a 1.490, la de diagnóstico más reciente, del pasado sábado día 27. El número de curados cae a casi la mitad con respecto a ayer, aunque ese dato fue muy abultado por el efecto cúmulo tras el puente de Andalucía. La cifra es de 196 para hollar un global de 51.268. Los casos activos son 16.208 todavía.