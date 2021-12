“La descentralización del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental no haría más que debilitarnos en un momento crucial para la profesión”

El Colegio de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) se encuentra inmerso en pleno proceso electoral. Más de 5.000 colegiados y colegiadas están llamados a las urnas el próximo 16 de diciembre en un momento en que la Psicología y la salud mental se encuentran en pleno foco de debate. Hablamos con uno de los candidatos de Unamos la Psicología, Víctor Romero Prieto.

¿En qué momento se encuentra la profesión, ante la llegada de estas elecciones?

En el más crucial en el que se ha podido encontrar la profesión, a lo largo de los últimos veinte años. Después de mucha lucha y mucha reivindicación, en parte también debido a la pandemia de la Covid-19, se ha conseguido colocar la Psicología en los principales debates públicos. Es raro no encontrarse en los medios de comunicación algún contenido que no esté relacionado con la salud psicológica.

Por eso, estos comicios también adquieren un talante decisivo. Estamos a punto de culminar un proceso: el de darle a la profesión el lugar que se merece y que, de una vez por todas, la ciudadanía pueda tener garantizada una atención psicológica de calidad y universal. Y, como Colegio de Psicología, debemos estar ahí. Si no somos capaces nosotros de aportar soluciones a una sociedad que nos demanda y necesita, la sociedad las buscará por su cuenta y, como siempre ha hecho, sin tenernos en cuenta. Por ello, debemos permanecer unidas y unidos.

Precisamente, sobre esto último, una de los puntos sobre los que ustedes hacen hincapié es en la necesidad de permanecer unidos ¿verdad?

Efectivamente. Esa unión es una de las principales fortalezas del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental. A pesar de englobar a cuatro provincias -Almería, Jaén, Málaga y Granada- este colegio siempre ha permanecido unido y esa ha sido su principal fortaleza. Una unión que, junto con el trabajo que se hace desde las Secciones y Comisiones, se ha traducido hacernos oír ante partidos políticos y Administraciones Autonómicas y Estatales, sean del color que sean. Una unión que también es la enseña del Consejo General de Colegios de Psicología Andaluces, junto con los compañeros y compañeras de Andalucía Occidental y que está a punto de culminar.

Quizás hay quien pueda decir que sería mejor que cada provincia contase con su propia delegación territorial, ¿sería factible?

Por serlo, todo en esta vida es posible. Otra cuestión es que fuese favorable, a lo que te debería responder que en absoluto. No debemos confundir la autonomía con la independencia. La autonomía ya existe y la tenemos con el modelo de sedes con el que viene trabajando el Colegio desde sus inicios. Cada provincia cuenta con su propia sede, dotada con las instalaciones y el personal necesarios para el desarrollo de la actividad y prestar el mismo servicio tanto a una colegiada o colegiado de Jaén como a otro de Málaga, por ejemplo. Las actividades y eventos que el Colegio celebra, periódicamente, se llevan a cabo en las distintas sedes de manera rotatoria. Todo ello, con el objetivo de que un colegiado o colegiada pueda realizar sus trámites y gestiones tanto si está en Málaga, como en Jaén, Granada o Almería.

Por otro lado, estamos llevando a cabo un proceso de mejora y modernización de la página web con la idea de llevar las sedes físicas del COPAO al domicilio de cada colegiada o colegiado. De hecho, gracias a la primera fase de este proceso, ya se pueden hacer trámites como cambiar el domicilio postal, la dirección de correo electrónico, la cuenta bancaria o solicitar certificados de toda índole a través del área privada que tenemos todos los colegiados en la página web del Colegio.

Entonces ¿en qué perjudicaría ese modelo de delegaciones independientes a los colegiados?

Básicamente, hay provincias que se verían muy perjudicadas como por ejemplo Jaén o Almería que cuentan con un número menor de colegiados y colegiadas. Y, sinceramente, nosotros no apostamos por esto. Como he dicho, estamos en un momento crucial para nuestra profesión en que todos y todas debemos sumar esfuerzos y remar en la misma dirección. De la misma manera que hemos dicho que ningún psicólogo o psicóloga se debe quedar atrás por motivos relacionados con su ámbito de actuación o itinerario formativo, he de decir que no podemos permitir que nadie se quede atrás tampoco en este proceso por cuestiones de índole geográfica.

Le expongo otro ejemplo del que precisamente hablábamos hace unos días los compañeros y compañeras de candidatura. El Colegio mantiene en la actualidad convenios de colaboración con las Administraciones que se traducen en intervenciones psicológicas en determinados ámbitos o situaciones. Ahora mismo, en esas actuaciones pueden participar colegiados y colegiadas de las cuatro provincias. Pero, ¿qué pasaría en caso de contar con Delegaciones Territoriales independientes? ¿Realmente creemos que una Administración va a firmar cuatro convenios de colaboración para una misma materia?

¿No ven como algo arcaico, en plena era de la digitalización, ese modelo de presencialidad en las cuatro provincias?

Nuestra propuesta apuesta por seguir estando presentes en cada provincia. Insisto, ningún colegiado se va a quedar atrás en este momento tan importante para la profesión sea de la provincia que sea, ejerza en el ámbito que ejerza y tenga el perfil formativo que tenga. Pero, además, he de decir que una de nuestras propuestas para los próximos cuatro años es concluir el proceso de modernización de nuestra página web y el área privada del colegiado o colegiada. De hecho, gracias a la puesta en marcha de las primeras fases de este proceso, los miembros del COPAO ya pueden hacer gestiones como cambiar su domicilio postal para notificaciones, gestionar sus recibos o solicitar certificados desde su propia casa, solamente con un ordenador y una conexión a internet. Ésa es nuestra apuesta: que el Colegio esté en casa o en el puesto de trabajo del conjunto de profesionales de la Psicología de Andalucía Oriental.