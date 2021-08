Un detenido en Granada por tratar de quedarse con 11.000 euros de un contrato de arras en la venta de un piso

La Policía Nacional de Granada ha detenido a un varón de 55 años y nacionalidad española, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de estafa tras haber intentado apropiarse de los 11.000 euros de un contrato de arras confirmatorias durante el proceso de compra-venta de un piso, dilatando el momento de la firma definitiva del contrato y sin contar con la autorización de todos los propietarios del mismo.

Los hechos se remontan a finales del año 2019, cuando la víctima, una mujer de 60 años se puso en contacto con una agencia inmobiliaria para adquirir un piso en el barrio del Zaidín. Tras realizar la visita a dicho inmueble junto con el representante de la inmobiliaria, y presunto autor de los hechos, ambos acordaron la compra-venta del mismo. Para llevar a cabo esta transacción se fijó la entrega de 11.000 euros en concepto de arras confirmatorias por parte de la interesada, formalizando la interesada esta parte del contrato con el ingreso de dicha cantidad en un número de cuenta asociado a una sociedad mercantil cuyo apoderado y administrador único era el representante inmobiliario.

Posteriormente, la compradora inició el procedimiento para conseguir un crédito hipotecario, descubriendo, tras solicitar una nota simple del registro de la propiedad, que el propietario del inmueble no coincidía con la que figuraba en el contrato recientemente firmado, que era una mujer. La explicación por parte del gestor inmobiliario fue que la que figuraba en el contrato era la viuda del varón que constaba como propietario en la nota informativa, existiendo además dos hijos con derecho a una parte de este bien heredable. No obstante, el presunto autor manifestó que en breve se subsanaría la documentación y se formalizaría la venta, la cual no se había podido llevar a cabo aduciendo que la propietaria tenía problemas de salud, posponiéndose la firma para el mes de enero del año 2020.

Finalmente, a mediados del mes de julio, tras no haber podido formalizar el contrato, la víctima envió un burofax al gestor inmobiliario solicitándole la devolución de las arras o la firma final del contrato con la entrega del inmueble. Dicho burofax no fue respondido, motivo por el cual la parte compradora decidió presentar denuncia en las dependencias policiales. El presunto autor ha sido detenido y puesto en libertad con cargos, pendiente de asistir a juicio cuando sea reclamado por la autoridad judicial.