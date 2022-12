La extraña misión de un diputado socialista por Granada: implantar la AESIA en A Coruña

En pocos días un diputado nacional por Granada puede pasar de interpelar a Elon Musk para pedirle una charla sobre los cambios que lleva a cabo en la red social Twitter, a defender en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para acelerar la implantación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) en A Coruña. Y esto sin hacer una mínima mención a Granada, pese al gran malestar que hay en su circunscripción electoral por esa elección de la sede gallega por parte del Gobierno.

Este es el extraño papel de José Antonio Rodríguez Salas, diputado del PSOE por Granada, elegido por su grupo para crear la regulación que permitirá la puesta en marcha de este organismo nacional de control de IA. Esto se conoce sólo unos días después de la elección de la ciudad gallega como sede a este organismo al que aspiraba Granada.

Desde la elección de la ciudad gallega, una espiral de frustración y demanda de explicaciones ha recorrido a toda la sociedad granadina, con manifestaciones en la calle y declaraciones cruzadas entre Ejecutivo central y local. Además, se cumple una semana desde que el alcalde y compañero de partido de Rodríguez Salas, Paco Cuenca, anunciara formalmente que recurriría esta decisión junto a los miembros del Pacto Por Granada.

Salas no aprovechó este momento en el Congreso de los Diputados para pedir transparencia al Gobierno ni para mostrar ese malestar que se vive en la ciudad tras la designación de A Coruña, así como tampoco hicieron otros partidos como el PP o Vox en las alegaciones a esta PNL. Tampoco hubo mención alguna a las dudas sobre la designación. Esta iniciativa está fechada en noviembre, cuando aún no se conocía cuál sería la sede. En declaraciones a Granada Hoy, el diputado ha asegurado que cuando se registró estaba hecha para "trabajar por Granada".

"Yo no soy un cobarde, y aunque no hayan elegido a la ciudad andaluza no rehúyo mi trabajo. No me dio la pataleta de que, ahora que no han elegido a Granada, doy un paso al lado y que sea otro el que lo haga. No. Al ser propuesta mía, la iba a defender pasara lo que pasara", ha remarcado Salas a este periódico. La moción se aprobaba con 27 votos a favor (el PP votó en positivo), cinco en contra de Vox y una abstención.

"Mi trabajo en esta comisión era agilizar los trámites para que cuando la AESIA llegara a Granada todo estuviera a punto, y el hecho de que ahora esta agencia vaya a A Coruña no cambia nada mi trabajo. Yo me encargaré de redactar esta legislación porque es mi trabajo", ha vuelto a incidir Rodríguez Salas.

El diputado considera que "la sede no lo es todo". "Granada tiene que seguir luchando en el modelo de ciudad de Inteligencia Artificial, y por todo lo que viene a partir de ahora. Esto es como si te vas de un cumpleaños recién empezado, ni juegas, ni te llevas caramelos, ni te dan tarta", ha comparado.

Sobre las críticas vertidas por ciudadanos y otros partidos políticos a su trabajo por la AESIA en el Congreso, Rodríguez Salas se ha defendido diciendo que hay que seguir remando y no desconectarse de la inteligencia artificial, poniendo el foco en seguir trabajando más allá de la consecución de la sede de la Agencia Española de la Inteligencia Artificial.

"Había gente por redes sociales preguntándose como me tenían que recibir cuando vuelva a Granada, acusándome de traidor. He estado a punto de contestar que a lo mejor se me debería de ajusticiar como a Mariana Pineda en la Puerta de Elvira, pero yo lo veo al contrario. Yo sigo trabajando por Granada y por la Inteligencia Artificial", se ha defendido.

Así fue la intervención

Este pasado martes, la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados aprobaba una iniciativa para agilizar la puesta en marcha de la AESIA y crear el marco ético y jurídico adecuado para proteger los derechos de la ciudadanía en el desarrollo de esta agencia.

Rodríguez Salas abogaba por el impulso a la IA como "motor de innovación y crecimiento económico y social, inclusivo y sostenible", a la vez que advertía de que era necesario crear "marcos regulatorios que delimiten y guíen el diseño de la inteligencia artificial de forma que las aplicaciones resultantes respeten los derechos de la ciudadanía".

El diputado por Granada recordaba en su intervención que el Gobierno ha hecho del desarrollo de esta tecnología uno de los ejes estratégicos del país de cara a la próxima década, y ponía de ejemplo a la AESIA como ente que debe guiar el camino para que empresas, instituciones y ciudadanía limiten "potenciales riesgos como la discriminación provocada por conjuntos de datos sesgados, la intrusión en la vida privada o la utilización con propósitos delictivos", entre otras cuestiones.

Por su parte, el portavoz del PP en esta comisión, Juan Luís Pedreño Molina, pedía con tres enmiendas algunos cambios, y denunciaba que esta legislación tenía que haber sido creada incluso antes de que se anunciara la creación de la AESIA, como forma de unificar los criterios ya existentes en la regulación nacional sobre Inteligencia Artificial. Vox votaba en contra porque, pese a creer acertada la regulación de esta nueva tecnología, consideraba que estaba llena de "tintes ideológicos" del partido socialista, según su portavoz, Rodrigo Jiménez Revuelta.

Para el PP local es "el colmo del recochineo"

Para el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada, la elección por parte del Gobierno de Rodríguez Salas para impulsar la puesta en marcha de la AESIA en A Coruña es "una muestra más de recochineo" con el que, según su opinión, el Ejecutivo central ha tratado a Granada y a su candidatura a la AESIA.

"El colmo de este despropósito, de esta humillación para la prestigiosa Universidad de Granada (UGR), y una muestra más de recochineo, ha sido la designación de un diputado socialista por Granada para impulsar la puesta en marcha de la AESIA en la ciudad de A Coruña", ha remarcado el portavoz del PP en el Consistorio, César Díaz.

Díaz ha subrayado que Granada "no se merece tanta humillación, tanto engaño y tanta mentira, se merece unos políticos que tengan el mismo discurso aquí y fuera de Granada y que, por tanto, defiendan con el mismo rigor nuestra ciudad también frente al Gobierno de Pedro Sánchez".

La elección de A Coruña como sede de la AESIA ha supuesto un golpe duro tanto para las instituciones públicas, que habían remado todas a una y al mismo sentido con el objetivo de que este organismo de nueva creación se asentara en la capital nazarí, como para la sociedad, que veía en este organismo una oportunidad para atraer dinero y modernidad a una ciudad necesitada de ello.

Por otra parte, la organización Juntos Por Granada (JxG), encabezada por el exsocialista César Girón, ha pedido a Rodríguez Salas que renuncie al acta de diputado, al considerar que el granadino no puede ser cómplice del desarrollo del proyecto de A Coruña.

"¿Qué tal si le pedimos, y yo se lo pido ya, que presente su dimisión y renuncie al acta de diputado, en tanto se lo piden los suyos, y a la siguiente lo presentan por la provincia de La Coruña? Señor Rodríguez Salas, dimita", ha considerado el político.

Perfil político del exalcalde de Jun

Rodríguez Salas dio el gran salto a la política nacional en el año 2018, cuando pasó a formar parte del departamento de Análisis del gabinete de la Presidencia del Gobierno, el equipo más estrecho de trabajo del presidente Pedro Sánchez. Después, en las elecciones de 2019 llegó al Congreso como diputado nacional por Granada. Pero su trayectoria política previa es más que destacable en la provincia granadina.

El granadino fue durante trece años alcalde por mayoría absoluta de Jun, localidad del Área Metropolitana de Granada y el conocido como "el pueblo de Twitter". En su día, esta población fue reconocida por su apuesta por las nuevas tecnologías y las redes sociales de la mano del socialista.

El municipio, que apenas llega a los 4.000 habitantes, le debe el haberse situado en el mapa mundial de la tecnología, con menciones en los principales periódicos internacionales. Incluso el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) ha trabajado junto al Ayuntamiento para implantar su sistema de teledemocracia en poblaciones grandes e, incluso, en gobiernos nacionales.

Recurso a la elección de A Coruña

El pasado 16 de diciembre, tras alegaciones formales y peticiones de explicaciones varias al Gobierno, todas las instituciones y entidades implicadas en la candidatura, manteniendo la unidad, se plantaban y anunciaban que se iniciarían acciones legales contra la elección. Por el momento no se ha especificado ni cuándo ni cómo.

Sobre esto, el PP ha criticado este viernes, una semana después, la inactividad, la inoperancia y la connivencia del equipo de Gobierno de la ciudad, toda vez que han pasado 20 días desde que se hizo pública la adjudicación a A Coruña de la AESIA y "aún no se han iniciado los trámites para su impugnación".

"Después de 20 días desde que se frustraran las expectativas para Granada, en la ciudad que según Pedro Sánchez hace 10 meses era el epicentro de la Inteligencia Artificial, aún nada se ha movido", ha alegado Díaz, denunciando que aún no se ha encargado a la asesoría jurídica el inicio del expediente que deberá terminar con la denuncia al proceso de designación de la Agencia de la Inteligencia Artificial.

"Todavía no se conoce aún el informe de baremación en favor de A Coruña y en contra de Granada, salvo las declaraciones de Pedro Sánchez en las que se destaca la transparencia del proceso. Pero le ha faltado decir que, si no es transparente, cambia la ley según su conveniencia, como hace con otros asuntos", le ha reprochado el popular al presidente del Gobierno.