El exalcalde de Jun, "el pueblo de Twitter", pide a Elon Musk "intercambiar algunas impresiones"

El diputado socialista José Antonio Rodríguez Salas, exalcalde del municipio granadino de Jun y antiguo asesor de Moncloa con Pedro Sánchez, ha dirigido un mensaje al nuevo dueño de Twitter, el empresario estadounidense Elon Musk, emplazándole a intercambiar impresiones sobre el futuro de la red social.

Rodríguez Salas fue durante trece años alcalde de Jun, "el pueblo de Twitter", como él lo define, en su día fue reconocido por su apuesta por las nuevas tecnologías y las redes sociales. Ha tenido relación con el Massachussets Institute of Technology (MIT), de Estados Unidos. Rodríguez Salas también ha formado parte durante el Gobierno de Pedro Sánchez, del equipo de trabajo más estrecho de Moncloa.

El municipio granadino, que apenas supera los 3.500 habitantes, le debe al socialista el haberse situado en el mapa mundial de la tecnología, con menciones en los principales periódicos internacionales y hasta haber recibido la atención del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), que ha trabajado junto al Ayuntamiento de Jun para implantar su sistema de teledemocracia en poblaciones grandes e, incluso, en gobiernos nacionales.

La pericia de Salas a los mandos de los 'pajarillos azules' de Twitter o su carácter pionero para implantar la política telemática no fueron todas las razones de su salto al equipo de asesores de La Moncloa, sino su ferviente apoyo a Sánchez en los momentos de 'desgarro' interno del PSOE en el duro proceso que le enfrentó a Susana Díaz y en el que se 'alistó' al bando del madrileño como su secretario de dinamización y experto en big data y redes sociales.

Tras la llegada del fundador de Tesla en Twitter, el diputado del PSOE se ofrece para trasladar sus propuestas a Elon Musk: "Soy usuario de Twitter y usuario de Tesla con un Model S. No sé si recuerdas que en 2018 di a todos los empleados de Twitter una charla sobre Democracia Horizontal como alcalde de Jun, el pueblo de Twitter. Creo que deberíamos intercambiar algunas impresiones", ha escrito en inglés desde su cuenta de Twitter.

Hola @elonmusk I am a Twitter user and a Tesla user with a Model S. I don't know if you remember that in 2018 I gave all Twitter employees a talk on Horizontal Democracy as Mayor of Jun, the town of Twitter.I think we should exchange some impressions pic.twitter.com/WapFq6eAJ3