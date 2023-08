Los divorcios, separaciones y nulidades de matrimonio en Granada se reducen un 8% en 2022

Las demandas de disolución de matrimonios entre cónyuges de distinto sexo en Granada experimentó en 2022 una reducción del 8% respecto a los mismos datos de 2021. Según los datos de la Estadística de Divorcios, Separaciones y Nulidades en Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), durante el año 2022 se produjeron en Granada un total de 1.645 disoluciones matrimoniales. Sólo esta cifra es menor que el número de divorcios que se produjeron en los 365 días anteriores.

Del total de disoluciones de 2022, 1.577 fueron divorcios (el 95,86%), 126 separaciones y dos nulidades. Por otro lado, 50 de las disoluciones matrimoniales fueron de casamientos entre personas del mismo sexo, de los cuales 38 fueron divorcios y 12 separaciones. En la provincia se producen cada día una media de 4,5 disoluciones matrimoniales.

La duración media de los matrimonios disueltos entre cónyuges de distinto sexo en la provincia es de 17 años, una cifra similar a la de la media andaluza (en 16,8 años). Por provincias, este indicador tomó su máximo en Jaén (18,9 años) y el mínimo en Almería (16,1 años).

Para poner en contexto, la figura jurídica de la separación no disuelve el vínculo matrimonial, por lo que los cónyuges no pueden volver a contraer matrimonio. El divorcio sí lo disuelve y permite que los cónyuges puedan casarse con otras personas (o entre ellos nuevamente). La nulidad matrimonial es la invalidación de un casamiento porque el vínculo que une a los cónyuges está viciado desde el inicio, y supone que este no ha existido nunca. Por tanto, no ha existido matrimonio es posible casarse de nuevo sin problema.

Desgranando los datos, se puede comprobar como el mayor número de disoluciones matrimoniales en la provincia, ya sean divorcios, separaciones o nulidades, se produce en la franja de edad de las personas que tienen entre 45 y 49 años, seguido por las personas que tienen entre 40 y 44 años, lo que habla de que la mayor tasa de disoluciones de matrimonios se dan a mitad de la vida de los granadinos.

Además, destaca también que el mayor número de disoluciones matrimoniales se da en personas cuyo estado civil previo era soltero, tanto en hombres como mujeres. Por supuesto, también se dan disoluciones matrimoniales tras ser ya divorciado o viudo, pero en menor medida.

En las sentencias de divorcio recogidas en la provincia, las duraciones matrimoniales más frecuentes fueron las de 5 años y 4 años de duración, con un total de 78 cada una. Tras estas le siguen los divorcios a los 7 años (72), los 14 años (71) y los tres años (61).

Sin embargo, se puede comprobar como en las separaciones de los cónyuges, las duraciones matrimoniales más frecuentes son más elevadas. La antigüedad más frecuente es la de 15 años, con 9 casos en Granada. Le siguen las separaciones de 26 y 30 años (7) y las de 27 y 11 (6).

En el caso de las nulidades de los matrimonios, las dos que se produjeron en 2022 en la provincia se dieron cuando el casamiento tenía dos años de vigencia.

En algunos de los casos en los que se produce una ruptura entre los cónyuges, hay que tener también en cuenta que esta puede involucrar a los hijos menores de los mismos. En el caso de las disoluciones matrimoniales en Granada, en el 40,85% de los casos de divorcios no existían hijos menores de edad (un total de 672).

Las parejas divorciadas que tenían un hijo menor a su cargo fueron el 24,68% (un total de 406), las que tenían dos hijos menores un 23,46% (386), tres hijos un 3,04% (50) y cuatro hijos el 0,24% (4). En el caso de las separaciones, en 95 de las 126 registradas no había hijos menores a cargo de la pareja que realizó la disolución matrimonial.

La mayoría de los 1.577 divorcios que se produjeron en Granada en 2022 fueron entre cónyuges que tenían ambos nacionalidad española (1.378). También hubo 47 divorcios de parejas en los que ambos cónyuges eran extranjeros. En el caso de las separaciones, de las 126 que se realizaron el año pasado, 117 fueron de parejas en las que ambos eran españoles.

El récord histórico de disoluciones de matrimonios entre cónyuges de distinto sexo fue el año 2007, cuando se recogieron más de 2.625 separaciones matrimoniales por cualquiera de las vías. En los últimos cinco años, fue 2017 el año en el que más rupturas se dieron, con 2.389 divorcios, 230 separaciones y seis nulidades.

Datos andaluces

Los datos de la Estadística de Divorcios, Separaciones y Nulidades en Andalucía que elabora el IECA destacan que durante el 2022 se produjeron en Andalucía un total de 15.596 disoluciones matrimoniales, un 8,9% menos que en el año anterior, en la línea de lo recogido en Granada. Del total de disoluciones, 14.814 fueron divorcios (95,0%), 776 separaciones (5,0%) y 6 nulidades (menos del 0,1%). Por otro lado, 302 de las disoluciones fueron de matrimonios entre personas del mismo sexo (1,9%).

La tasa bruta de disoluciones en Andalucía fue de 1,8 por cada 1.000 habitantes (2,0 en 2021), coincidiendo con la tasa nacional. En la desagregación provincial, se observa que Córdoba, Cádiz y Málaga presentaron la mayor tasa (1,9 por mil), así como Jaén la menor (1,5 por mil).

Del total de disoluciones matrimoniales en Andalucía, la provincia de Sevilla fue la que mayor número total de divorcios, separaciones y nulidades registró, con 3.527. Le siguen Málaga (3.188) y ya a una mayor distancia Cádiz (2.315).

Por debajo del umbral de los 2.000 la cuarta andaluza es Granada, la quinta Córdoba (1.477) y la sexta Almería (1.233). Cierran la lista Huelva (960) y Jaén (949), tradicionalmente los territorios menos poblados.

En las sentencias de divorcio, las duraciones matrimoniales más frecuentes fueron de las de 5 años, seguidas de las de 4 (4,5% en ambos casos). El 17,5% correspondió a matrimonios con 5 años o menos de duración, y el 2,1% tuvo una duración de un año o menos.

El 46,1% de los divorcios se produjeron en matrimonios que no tenían hijos menores, mientras que en el 25,6% existía un único hijo menor de edad y en el 24,7% existían dos. En el caso de las separaciones, el 61,8% no tenían hijos menores, el 14,9% tenían un único menor y el 18,4%, dos menores.

El 21,1% de las demandas de disolución matrimonial en Andalucía fueron presentadas por la esposa, mientras que en un 11,3% de los casos lo hizo el esposo.