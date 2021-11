Doce mujeres denuncian cada día ser víctimas de violencia de género en Granada

No te ha tocado. Solo han sido varios insultos a través de mensajes y una amenaza. "Ya está, es algo puntual derivado de una discusión", piensas, mientras asumes que tienes parte de culpa: "No tendría que haber salido y así no habría habido ningún problema", te dices. En ese momento empiezas a aceptar que lo que ocurre, en cierto modo, te lo has buscado y tratas de evitar que vuelva a pasar. Sin embargo, la siguiente discusión viene simplemente por un comentario inocente sobre algo superfluo que has visto en Instagram, Facebook o cualquier otra red social. Otra vez los insultos, otra vez el menos precio, otra vez te hace sentir pequeña y culpable. "Ay, los celos... Y mira que ya es que ni salgo, ni hablo con casi nadie. Bueno, esto es realmente porque me quiere y tiene miedo de perderme, lo entiendo", asumes, así que para ti no es más que otra pelea tonta. O al menos eso creías cuando lo vivías desde dentro. Y es que no, por tu cabeza nunca se hubiera pasado que eso también es una forma de convivir con la violencia de género, una lacra contra la que hoy, como cada 25 de noviembre, se clama y que en Granada deja cada día doce denuncias de mujeres que han sufrido el maltrato machista en alguna de sus formas.

"A la víctima hay que empoderarla, darle autoestima porque vienen con una sensación de culpa brutal y no debe ser así", explicaba en una entrevista con Granada Hoy el inspector jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Granada y también enlace de Igualdad de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, Miguel Nestares. Y es que aún queda mucho que hace contra la violencia de género, la cual ha registrado cerca de 18.000 casos denunciados en la provincia desde hace un lustro.

Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Granada a este diario, en el año 2017 se interpusieron 4.082 denuncias por violencia de género, la cifra más alta registrada en la provincia en el último lustro. Al siguiente, en 2018, fueron 3.555, tras las que se ascendió a 3.783 en 2019. El 2020, el famoso año de la pandemia que hizo que todo quedase en una especie de stand by durante varios meses, la cifra fue mayor que la del anterior pues se registraron 3.981, mientras que durante el primer semestre de este año –son los últimos datos globales de los que se disponen– han sido 2.318, cifra que deja una media mensual de más de 386 casos en una provincia que, pese a haber sido el punto negro de esta lacra en diversas ocasiones, este año parece haberla conseguido mantener a raya, al menos en su forma más negra: la del asesinato.

2021, un año 'en blanco'

Hasta la fecha, 2021 se alza como el único año en blanco, es decir, el único periodo sin que ninguna granadina haya perdido la vida por esta lacra desde el 2007. Y es que, según los datos de Subdelegación, 2008, 2009 y 2010 dejaron dos mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas sentimentales en cada uno de estos años; en 2011 la cifra fue de tres; en 2012 y 2013 de una en cada uno, para volver a dos en los años 2014 y 2015 y también en 2017, después de haber bajado a una en 2016. Tras ello se registró el que se mantiene como el año más negro para Granada, el 2018 en el que cinco víctimas de violencia de género fueron asesinadas, quedando después el 2019 con una y finalizando el 2020 con otras dos. Así, en los últimos 14 años, la violencia machista ha arrebatado la vida a un total de 26 granadinas. Asesinatos que, desde el año 2013, han hecho que siete menores de edad queden huérfanos.

Casos activos

En cuanto al número de casos activos en el Sistema de seguimiento integral de las víctimas –el Sistema VioGen–, Granada es la cuarta provincia andaluza con menor número, pues son 1.793 los que había a fecha de 31 de octubre. De ellos, 675 son de riesgo no apreciado, 805 de riesgo bajo, 295 de riesgo medio y 18 de riesgo alto, sin que haya en la actualidad ninguno de riesgo extremo. Si bien, el número total de víctimas registrado en el sistema es de 14.912. En este sentido, las provincias con más casos activos son Sevilla (3.848), Málaga (3.426) y Cádiz (3.245), las cuales también repiten como las que más víctimas tienen intercambiándose esta vez la malagueña (29.880 víctimas totales) con la sevillana (29.013).

Avisos al 016

Asimismo, hasta finales de septiembre, se han registrado 996 llamadas al Teléfono de Atención a la Violencia de Género, el 016 –línea a la que si se llama no deja rastro–, habiendo sido los meses de junio (134), mayo (132) y abril (128) los que más número de llamadas se atendieron. Esta cifra es menor que la que se registró durante el mismo periodo del 2020, en el que fueron 1.186 las llamadas atendidas -elevándose a final de año hasta las 1.428-, siendo los meses de julio (165), mayo (con 164, cuando aún se estaba en periodo de confinamiento) y agosto (150) los que más avisos se registraron.

Municipios VioGen

En materia de prevención y seguimiento, Granada se ha convertido en un referente a nivel andaluz, pues es la provincia de Andalucía con más Municipios VioGen con 52 ya dadas de alta. Es decir, localidades que están adheridas al Sistema integral de seguimiento a las Víctimas de Violencia de Género (VioGen) y que, por tanto, se comprometen a que la Policía Local colabore con Guardia Civil y Policía Nacional para hacer el seguimiento a las víctimas, además de fomentar las políticas contra la violencia de género a través de campañas.

Precisamente, este hecho hizo que durante la celebración de los Premios Menina 2021, con los que el Ministerio de Igualdad, a propuesta de la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en Andalucía, reconoce y apoya la labor de entidades, asociaciones, instituciones y particulares andaluces en la erradicación de cualquier forma de violencia sobre la mujer, se reconociera al conjunto de Municipios Viogen de Granada con una mención especial.