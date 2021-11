Hilo y ganchillo para tejer la libertad: una iniciativa de AMEFA, la asociación de Albolote recibe el Premio Menina

Siempre se ha dicho que el vuelo de las mariposas es un ejemplo de libertad. De ahí, que en los años 60, Minerva Mirabal entendiese la lucha política, que junto a sus hermanas Patria y María Teresa llevaban a cabo en su país, República Dominicana, como una forma de libertad. Fue ese hecho el que hizo que se conociera a las hermanas Mirabal como Las Mariposas, sobre todo tras su asesinato. El día 25 de noviembre de 1960, cuando las hermanas Mirabal regresaban a casa después de visitar a sus parejas en la cárcel, fueron capturadas, y posteriormente golpeadas brutalmente, ejecutadas y arrojadas a un barranco. 21 años después, se realizó el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá. En él fue donde se propuso el establecimiento del 25-N como el Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, rindiendo así homenaje a estas tres hermanas y a su lucha. De ahí viene el significado de las mariposas moradas como símbolo de clamor contra el machismo. Hoy, esas mariposas moradas salen de un taller de Albolote que se ha convertido en referente de la lucha contra la violencia de género, hasta el punto de haber sido galardonada con el Premio Menina 2021.

Todo empezó a raíz de la celebración de un curso de informática. En el año 2003, un grupo de mujeres de Albolote se dieron cuenta de la necesidad que tenían de formarse para poder acceder al mundo laboral. Es así como surgió el nombre de la Asociación Mujeres Emprendedoras para la Formación de Albolote (AMEFA), la cual desde entonces no ha parado de luchar por la igualdad y clamar contra la violencia de género.

Esta incansable acción que llevan desempeñando durante 18 años, ha hecho que este año AMEFA haya sido reconocida con el Premio Menina 2021, galardón organizado por el Ministerio de Igualdad, que se entregó ayer en Jerez de la Frontera (Cádiz), por su participación en el proyecto El latido de las mariposas. "El premio que nos han concedido no es solo nuestro, sino que nosotras ponemos nuestras manos, pero el premio es de Nerea y Martina, que son las que iluminan nuestro camino, de su madre, y de todos los centros y personas que ponen en esto un granito de arena", explicó Mar Sánchez, miembro de esta asociación.

En el año 2018 ocurrió un hecho trágico de violencia vicaria que conmovió a esta asociación, y pensaron que debían actuar de alguna manera. "Como teníamos experiencia con un grupo de mujeres con las que tejíamos pulpitos solidarios para bebés prematuros, cuando conocimos más profundamente la historia de Itziar Prats y de su poder de resiliencia que, junto a Isabel Gallardo habían creado el proyecto educativo y social de El latido de las mariposas depende de nuestra actitud, desde la asociación decidimos sumarnos a este proyecto para sensibilizar y concienciar a toda la sociedad desde los más pequeñitos. Así pues, usamos nuestras armas, que son el hilo y en ganchillo y nos pusimos a tejer mariposas moradas, homenajeando así a Martina y Nerea, las hijas de Itziar, a las que la justicia no le concedió la protección para ellas y finalmente, fueron asesinadas por su padre", manifestó Sánchez.

Para difundir este proyecto, regalan estas mariposas moradas a centros educativos, instituciones, comercios y a otras asociaciones intentando así que cada día se impliquen más personas. Estas mariposas también representan un homenaje a cada una de las víctimas de violencia de género y mientras se están tejiendo estas mariposas moradas, se están tejiendo historias de miles de mujeres.

"Este año en la asociación hemos tejido más de 1.000, siendo estas un símbolo para concienciar y luchar contra la violencia de género y en defensa de la igualdad. Estamos convencidas de que a través de esto que estamos haciendo, y sobre todo de la coeducación con los niños, porque es importantísimo que a los niños desde pequeños le inculquemos estas ideas, llevamos a cabo vacuna para que esto vaya terminando", dijo Sánchez.

Esta asociación es un punto de encuentro entre mujeres, donde pueden dialogar, formarse y cuidarse entre ellas, y aunque cada mujer que se acerca puede tener intereses diferentes, hacen las veces de agentes clave con un compromiso social: fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y erradicar la violencia de género.

"Normalmente, las mujeres vienen para quedarse. Somos unas 101 socias y en enero volveremos a abrir el plazo de inscripción. Estamos seguras de que ahora va a crecer considerablemente el número de mujeres ya que la pandemia generó un gran aislamiento y soledad en nosotras. Estamos deseando recuperar el contacto, la presencialidad en las actividades, el vernos, tocarnos; esto ahora mismo es quizás lo más importante para nosotras", aseguró Sánchez.

Aunque AMEFA no atiende directamente a las víctimas de violencia de género, sí que tienen la obligación de remitirlas al Centro Municipal de Información de la Mujer de Albolote para que sean informadas, o les facilitan los teléfonos de atención a la mujer.

A veces las víctimas no quieren denunciar y desde AMEFA insisten en que "hay que tratar de comprenderlas, de no juzgarlas e intentar convencerlas de que tienen una oportunidad para poder empezar a vivir sin miedo". "Creemos que el personal sanitario necesitan formación específica para diagnosticar a las mujeres víctimas de violencia por agresiones, porque con el tema de las consultas telefónicas, si no las ven, no pueden ver si el golpe que se ha dado es porque de verdad se ha caído por la escalera como te ha contado, o es un golpe de su pareja. Es imprescindible tener las consultas presenciales, que les dediquen más tiempo y convencerlas para que denuncien estos casos", explicó Sánchez.

Esta asociación de mujeres de Albolote cuenta con diferentes talleres, de los que algunos ya han empezado a funcionar con normalidad después de la pandemia, como son por ejemplo los de manualidades, pintura y yoga. Además, colaboran con la Biblioteca de Albolote en un taller de iniciación a la lectura y escritura creativa, formando así una biblioteca de la mujer. Este taller se orienta con perspectiva de género para reivindicar la figura de las mujeres a lo largo de la historia, tratando así de visibilizar a escritoras.

"A lo largo de la historia, ¿dónde están ellas? En los libros de texto las mujeres han sido olvidadas, tanto en la literatura, como en la historia, en la ciencia o en el arte, y sin ellas la historia no está completa; las niñas también necesitan referentes femeninos, pues en los libros de la ESO solamente hay un 7,5% de figuras femeninas, por lo que desde la asociación consideramos que es de vital importancia este último taller", contó la portavoz de la asociación.

"En estos talleres también han participado hombres y estamos muy contentas porque son feministas. Entienden lo que es la igualdad y la conciliación familiar, queriendo romper con el mito del hombre violento y demostrando que se implican en las tareas de casa, en la educación de los hijos, etcétera", dijo Sánchez.