Los dos edificios de la Ciudad de la Justicia de Granada estarán "interconectados" entre sí

Los dos edificios que formarán parte de la futura Ciudad de la Justicia de Granada estarán "interconectados" entre sí y formarán parte "del mismo complejo edificatorio", tal y como ha anunciado este viernes el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. Esta es la primera aclaración oficial del máximo responsable de la Consejería después de que en el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía emitido hace varias semanas no figurara la parcela contigua el edificio del Cubo, la cual tenía que complementar como sede judicial el inmueble actualmente propiedad de CaixaBank. Nieto ha justificado la ausencia de estos terrenos dentro del proyecto de la Junta ya que ese suelo aún no es de titularidad autonómica, avanzando que, en cuanto lo sea, se incorporará al plan como una segunda fase. Además, el titular de Justicia ha confirmado la información publicada este jueves por Granada Hoy de que el Ayuntamiento de la capital va a aprobar este viernes, en Junta de Gobierno Local, la cesión de la finca para este nuevo edificio.

En palabras recogidas en Onda Cero, José Antonio Nieto ha explicado que esta segunda fase del Plan de Infraestructuras Judiciales para Granada requería de un acuerdo con el Ayuntamiento de Granada para dar solución a "un problema que llevamos dos décadas sufriendo", y que se ha encontrado "con ese solar que está justo al lado de la de la pastilla donde se ubica el Cubo". El consejero ha dicho de forma expresa que "son dos solares que van a estar interconectados, es decir, forman parte del mismo complejo edificatorio". Además, el dirigente no ha dado fechas para la nueva construcción, afirma que "ahora mismo estamos trabajando en el documento de compra de la sede judicial", además de "en el proyecto de adaptación del edificio del Cubo a la nueva sede judicial y en las necesidades de mobiliario y de servidores informáticos que serán precisos para tenerla a pleno rendimiento en el menor tiempo".

Nieto se ha felicitado de que "se haya dado el primer paso" con la aprobación, este viernes en Junta de Gobierno Local, de la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento de Granada, al que ha agradecido "su paciencia". Un trámite clave ya que en su momento se modificó la normativa que impedía a la Junta de Andalucía poner en marcha ningún proyecto en un suelo que no fuera de su titularidad. "Por eso no aparece en el plan de infraestructuras el anteproyecto, que ya anuncio que lo vamos a incorporar en cuanto recibamos el suelo", explicó Nieto, que añadió que una vez suceda "lanzaremos el anteproyecto de ese nuevo edificio y pondremos en marcha el la financiación de ese nuevo equipamiento". "Si lo hubiéramos metido antes, hubiéramos mentido porque no podemos incorporar un edificio o un proyecto en un solar que no es titularidad de la Junta de Andalucía", insistió, que espera cumplimentar todos esos trámites "en el menor tiempo posible".

La idea de la Consejería de Justicia es que el edificio del Cubo acoja todos los órganos judiciales no penales y que el nuevo edificio reciba los penales. "La Ciudad de la justicia que necesita Granada tiene más de 55 órganos judiciales", por lo que "estamos hablando de unas necesidades que, como mínimo, estarían en torno a los 55-60.000 metros cuadrados", expresó José Antonio Nieto.

Antes de eso se desarrollará la primera fase en el edificio del Cubo, primero con la anunciada inversión de 22,3 millones de euros para la compra del edificio a CaixaBank, que se "está sustanciando en este momento". Lo siguiente, anunció Nieto, es "adaptar esos 36.000 metros cuadrados a la nueva sede judicial donde irán todos los órganos judiciales no penales de de Granada". Eso costará al erario público 12 millones de euros. "Todavía estamos diseñando el proyecto, ese dinero unido al mobiliario, a los dispositivos informáticos, y al coste de traslado, pues estaremos hablando de una inversión de más de 40 millones de euros".

Nieto ha calificado el trato a Granada, como capital judicial de Andalucía, como "despreciada" y perdida "en discursos absurdos", el cual ha achacado a los anteriores gobiernos socialistas. Para el consejero, la ciudad "ha estado en un debate eterno y absurdo que ha fomentado el antiguo gobierno municipal y su alcalde, intentando buscar lo que no existía, un solar en ese eje Plaza Nueva-Gran Vía-Caleta". "Lo que estamos haciendo es resolver el problema muy serio de la dispersión de sedes judiciales, nada más y nada menos que en la capital judicial de Andalucía", ha sentenciado Nieto.