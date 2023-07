Interceptado un dron tras impactar contra el muro de un carmen en Granada

Agentes de la Policía Nacional de Granada han intervenido un dron que impactó contra el muro de un carmen situado en un recinto histórico artístico de la ciudad en el que no llegó a provocar daños, cuyo piloto lo alejó hasta más de 600 metros de su ubicación. Además, la aeronave voló en una zona del espacio aéreo granadino restringida al vuelo fotográfico y sin haberse coordinado con el helipuerto del Hospital Universitario San Cecilio ni con la Base Aérea de Armilla. El dron fue intervenido tras el impacto y el piloto, de nacionalidad egipcia, propuesto para sanción administrativa.

El suceso tuvo lugar en torno a las 15:00 horas, cuando agentes especializados pertenecientes a la Unidad de Seguridad y Protección Aérea de Granada detectaron el vuelo de una aeronave no tripulada la cual había despegado de las proximidades del Mirador de San Nicolás. El dron se había alejado de su piloto más de 600 metros, contraviniendo la normativa actual la cual no permite la pérdida del contacto visual entre el aeronauta y el vehículo aéreo. También incumplía la Ley de Seguridad Aérea por encontrarse en una zona restringida al vuelo fotográfico y no se había coordinado con el helipuerto del Hospital Universitario San Cecilio ni con la Base Aérea de Armilla.

Instantes después, se recibió una llamada en el CIMACC-091 indicando que un dron había colisionado con el muro que circunda un carmen situado en un recinto histórico artístico de la ciudad. Con la ayuda de vigilantes de seguridad del recinto, la aeronave fue intervenida y se identificó al piloto, un varón de nacionalidad egipcia, quien ha sido propuesto para sanción ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por incumplimiento de la Ley de Seguridad Aérea.

El individuo se enfrenta a una sanción administrativa, pero en el caso de haber infringido lo estipulado en el Código Penal, si la aeronave hubiera ocasionado daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión.

La Policía Nacional y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea recomiendan que, antes de realizar alguna operación aérea con drones, y para evitar posibles infracciones, se consulte la página de ENARIE https://drones.enaire.es/ donde aparece la información sobre la normativa vigente y los lugares en los que se puede volar.