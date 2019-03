Oposición frontal por parte de los grupos ecologistas y conservacionistas de Sierra Nevada al avance del plan de ampliación del dominio esquiable presentado por el arquitecto Justo Uslé a diversos departamentos de la Junta de Andalucía.

A la reacción en redes sociales se unen voces autorizadas como la del profesor de la UGR, primer parlamentario andaluz y senador de Los Verdes por Granada, y conocedor del Parque Nacional y Natural, Álvaro Martínez.

"Entiendo que no es posible, que cualquier propuesta de este tipo choca con la ley de declaración del Parque Nacional, con unos límites que no pueden alterarse y que están profundamente argumentados", expone Martínez, para quien una ampliación de la zona esquiable "no es rentable a día de hoy":

"Todas las expectativas del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada dicen que subirán 2 grados las temperaturas y disminuirá la precipitación en 20 años", por lo que la línea de nieve subirá "muy aceleradamente". "No veo razonable la propuesta de invertir dinero en algo cada vez menos rentable", sentencia.

La peligrosidad de esquiar por la zona del Cartujo, tanto por los barrancos como por el hielo y el viento, y la sensibilidad del Valle de San Juan, son los motivos que podrían descartar este plan

Una de las zonas por las que se propone hacer nuevas pistas es el Valle de San Juan, donde el profesor cree que una ampliación "sería insostenible": "Es un territorio muy rico y muy frágil que contiene borreguiles de alta montaña, prados encharcados, que a la mínima intervención resultan completamente rotos".

De la misma manera se pronuncia sobre el telecabina al Tozal del Cartujo, sitio que considera peligroso para la práctica del esquí al estar "rodeado de tajos y barrancos". Tampoco ve viable ampliar por esa zona por estar expuesta a vientos que facilitan la formación de hielo.

Además, pone como ejemplo las estaciones de los Alpes, donde "no existe ninguna infraestructura en cumbres" como se propone en el Cartujo, y en el que todas las pistas están en laderas.

Otro tema candente es el desdoblamiento de la carretera de la Sierra, sobre todo en la zona de la cantera de Las Víboras. En este caso, Martínez recurre a la historia, al recordar que para los Mundiales del 96 ya se desechó este proyecto por el entonces consejero de Obras Públicas Juan López Martos por “el impacto visual” que provocarían los “enormes desmontes y muros de contención” a realizar en una zona de calizas dolomíticas.