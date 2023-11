"Es como un puente continuo", así es la empresa de Granada que trabaja cuatro días a la semana

En Grupo Deluxe el juernes no es solo una forma de hablar. Desde 2020, esta empresa, situada en el polígono de Juncaril, cuenta con una semana laboral de tan solo cuatro días, siendo además una de las pioneras a nivel nacional en poner en marcha esta medida que, aseguran, no ha afectado en lo más mínimo a la productividad, que sigue aumentando más de tres años después de implantar esta medida.

Todo comenzó el 1 de febrero de 2020, a las puertas del confinamiento, cuando Fran Sánchez, responsable de la empresa, decidió dar el viernes libre a su plantilla, de alrededor de medio centenar de personas, si conseguían alcanzar los objetivos. Era una "prueba oculta", cuenta ahora a este periódico Arancha Solís, responsable de comunicación de la empresa, que cuenta cómo los trabajadores alcanzaron con creces el objetivo. "Si puedes conseguir un día libre, te motivas más y haces lo imposible", rememora entre risas Solís.

Aquella pequeña prueba fue creciendo poco a poco hasta hacerse oficial e implantarse definitivamente el cierre de tres días del grupo, dedicado a comercializar productos de salud como máquinas de osmosis de agua. Un cierre que, pese a todo, ha venido bien a la compañía, especialmente "en el nivel de calidad de vida", explica Solís, quien asegura que los trabajadores están más que contentos con esta nueva medida y, de hecho, siguen cumpliendo esa "prueba" de conseguir los objetivos y actualmente la producción de la empresa no para de subir y se sitúa en un 20% aproximadamente en comparación con la época previa a la nueva semana laboral.

Grupo Deluxe fue la segunda compañía en poner en marcha esta nueva medida, después de la jiennense Software del Sol, quien la hizo oficial en enero de 2020, aunque también tuvo sus pruebas ocultas durante los meses previos. La diferencia es que esta compañía, dedicada al impulso de sofware especializado para pymes, estableció un sistema de turnos para llevar a cabo esta reducción. Así, la parte de la plantilla que no atiende directamente a los clientes trabaja de lunes a jueves y descansa viernes, sábado y domingo, mientras que la otra que sí atiende a los clientes descansa el fin de semana y de forma rotativa tiene un día más entre semana.

Como explica Solís, Grupo Deluxe funciona "en bloque", por lo que no han concebido este sistema de turnos. Cada jueves, a las 15:00 horas, se baja la persiana de la compañía, y no vuelve a subirse hasta el lunes a las 9:00. De esta forma, toda la plantilla trabaja ocho horas diarias de lunes a jueves, sin distinciones, aunque la responsable de comunicación de Deluxe no ve ningún inconveniente en el sistema de Software Del Sol, ya que, asegura, cada empresa tiene que buscar el sistema que más se ajuste a sus propia idiosincrasia para impulsar un semana laboral cuya viabilidad es "un sí rotundo".

Este jueves, gran parte de las compañías españoles también tendrán la persiana bajada durante cuatro días como parte del Puente del Pilar. Una situación poco frecuente que en el caso de Grupo Deluxe es el pan de cada semana. Como explica Solís, el sistema de trabajo de empresa "es como un puente continuo" y hace un llamamiento al resto del sistema productivo para que se sumen a este sistema, pues la misma alegría que aborda a los españoles durante este puente es la que aborda a la plantilla de la compañía cuando es juernes.

Una reducción a la que también se suma la UGR

Aunque cuando Grupo Deluxe puso en marcha la nueva semana laboral esta idea era casi una utopía, tres años después es casi un clamor entre los trabajadores, aunque no son muchas las empresas que lo han puesto en marcha.

Pero no es solo una medida popular en el sector laboral, también en el académico. De esta forma, Pedro Mercado incluyó en su programa para rector de la Universidad de Granada una serie de propuestas entre las que está definir un plan piloto de semana laboral de cuatro días y aplicarlo a "unidades de gestión polivalentes", siguiendo la misma línea que las propuestas que manejan otras universidades

Además de esta idea, el catedrático prometió regular en un plazo de seis meses el teletrabajo, así como mantener el precio de los menús del comedor universitario para estudiantes y subirlo en el caso de que los usuarios sean trabajadores de la Universidad. El objetivo, adujo, es garantizar la "sostenibilidad" de un servicio que ha sido calificado como la "joya de la corona" en numerosas ocasiones por la exrectora, Pilar Aranda.

De momento esta medida no se han concretado, como tampoco lo han hecho las de Yolanda Díaz, actual ministra de Trabajo en funciones y candidata por Sumar en las pasadas elecciones. La política, una de las principales valedoras de esta medida en el Congreso, ha tratado de impulsar la semana laboral de cuatro días desde que llegó al ministerio en enero de 2020, llegando incluso a encargar un informe a más de 60 expertos para redactar una ley de usos del tiempo y racionalización horaria, aunque el adelanto electoral terminó por frustrar este documento, aunque muchas de sus ideas están en el programa con que Sumar se presentó a las generales.