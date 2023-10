Una empresa granadina recibe el premio nacional a la excelencia en la distribución de material fotovoltaico

La empresa andaluza con sede en Granada especializada en la distribución y asesoramiento a profesionales del sector fotovoltaico, Sun Depot, ha sido galardonada como Excellence Distributor of the Year in Spain por parte de Energy Box, compañía dedicada a la energía renovable a través de la consultoría, desarrollo de proyectos y financiación

Dentro de su gala 4th Solar Energy Storage Future Spain 2023, celebrada el pasado jueves, ha otorgado el premio a la excelencia en la distribución de materiales fotovoltaicos en España a Sun Depot entre más de 40 candidaturas. El premio, que se entrega anualmente, reconoce la excelencia en la distribución de material fotovoltaico, así como el compromiso con la calidad y el servicio al cliente.

Energy Box promueve la energía verde a través de eventos en todo el mundo como el celebrado en el hotel Pío XII de Madrid el pasado 28 de septiembre.

Sun Depot se ha destacado en esta edición por su amplia gama de productos, su servicio de atención al cliente 24/7 (veinticuatro horas durante los siete días de la semana) y su compromiso con la innovación. "Estamos muy orgullosos de recibir este premio que supone un reconocimiento a nuestro trabajo y esfuerzo para ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y servicio del mercado", ha afirmado el director de Sun Depot, Alfonso Vázquez Martín.

La empresa granadina, que también cuenta con otro centro de distribución en Madrid abierto en enero de este año, comenzó su andadura en 2019 de la mano de Alfonso Vázquez y de Luis Crovetto Rodríguez, y en el año 2023 se integró en la estructura de la compañía Splitmania, perteneciente al grupo francés Axdis Pro, a través de un proceso de adquisición.

La empresa cuenta con un amplio stock de productos de primeras marcas y ofrece un servicio de asesoramiento personalizado a sus clientes. La compañía está comprometida con el desarrollo de las energías renovables y trabaja para promover el autoconsumo fotovoltaico como una solución sostenible para la generación de energía eléctrica.