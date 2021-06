La enigmática cita de las seis del alcalde de Granada, Luis Salvador

Dicen que los micros los carga el diablo y no es para menos. Si algo hemos aprendido en esta época de pandemia, en la que lo telemático se ha convertido en nuestro día a día, es que hay que estar muy atento a las cámaras web y los dispositivos de captura de sonido por lo que puede uno decir o hacer sin darse cuenta. Algo así ha podido pasar este viernes en el pleno municipal del Ayuntamiento de Granada, justo en ese momento en el que el PSOE, PP y los concejales no adscritos, una vez finalizado el debate y votación de los puntos de gestión del orden del día, han dado plantón a la sesión plenaria abandonando el salón. "Si sabéis que a las seis he quedado con... ¿Por qué hacéis esto? A quien favorecéis es al PP", se le colaba al alcalde, Luis Salvador, por su micro cuando se le acercaba el socialista José María Corpas para justificar su partida.

Pero, ¿con quién había quedado Salvador a las seis de este viernes? La elucubraciones no han tardado en hacerse, hasta el punto de que el portavoz de Vox, Onofre Miralles, que ha vivido en directo ese desliz -o al menos eso es lo que parece- del alcalde, incluso le ha dedicado un tuit al concejal socialista para preguntarle que con quién estaba el regidor.

.@jmcorpas ya que sabes con quien está el Sr. @LuisSalvador desde las 6... por qué no nos lo cuentas a los compañeros corporativos de #Granada ? pic.twitter.com/DQSpA8EODK — Onofre Miralles Martín (@onofremiralles) June 25, 2021

"Ya que sabes con quién está el señor Luis Salvador desde las seis... ¿Por qué no nos lo cuentas a los compañeros corporativos de Granada?", le ponía en el tuit Miralles a Corpas, junto al trozo de vídeo del pleno que captaba justo el momento en el que el regidor decía esa frase que no ha tardado en correr como la pólvora y que también ha sido recogida por el exedil de Ciudadanos y ahora concejal no adscrito Manuel Olivares.

"12 segundos con el micrófono abierto, dejan en evidencia que Luis Salvador está negociando con el PSOE (su partido de toda la vida) y aclara la falta al compromiso adquirido de alternancia de gobierno y porqué se atrinchera al sillón. No traiciona a un gobierno que funcionaba… traiciona a la ciudad de Granada utilizándola como pasaporte para su futuro", aseguraba Olivares. Y es que lo cierto es que si se mira el panorama político granadino, cualquier opción podría ser buena para hacer vaticinios sobre la enigmática cita de Salvador, ya que en el audio no se entiende bien quién es su cita, pero todo apunta a que es con alguien del PSOE.

Eso sí, de ser con los socialistas, lo que está claro es que no se trata de nadie del grupo municipal del PSOE, pues este confirmó a Granada Hoy que por su parte no han tenido ninguna reunión este viernes, algo que haría cobrar fuerza a la opción de que la reunión sería con un socialista pero de más alto escalafón.

Lo que está claro, como había dicho el propio alcalde, es que en un plazo máximo de una semana saldremos de dudas sobre qué pasará con la Alcaldía de Granada, para la cual él quería que se mantuviera el bipartito, por lo que pidió volver al PP, pero que, en sus propias palabras, "ante el plazo que dije de que tenían hasta la semana que viene para volver y que si no, de las cuatro posibilidades que había se surcarían todas ellas y alguna se concretaría, el portavoz César Díaz anunció que no iban a volver y que animaban al alcalde a ver el resto de posibilidades, así que a partir de ahí hay que verlas y ver lo mejor para Granada". Quizá ante tal negativa, el plazo se ha acortado y el alcalde ya baraja la opción de su expartido, la socialista.