Intentan estafar a la Policía Local de Íllora mediante un mensaje de móvil que pedía dinero

Toda precaución es poca. Cualquiera puede ser víctima de una estafa telefónica. Cualquiera, incluso aquellos que precisamente tienen como función controlar infracciones de este tipo. Es el caso de la Policía Local de la localidad granadina de Íllora. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales este cuerpo policial confiesa que un desaprensivo intentó estafarles.

El mensaje que da cuenta de este hecho comienza con otro intento de estafa, en esta ocasión a una familia de la localidad. "Desde la Jefatura de Policía Local de Íllora, alertamos a todos los vecinos ya que en la mañana de hoy [por este miércoles], se ha personado una familia de una de nuestras pedanías para comunicar el intento de estafa, telefónica a través de un supuesto cambio de portabilidad de su compañía hacía otra", indica el mensaje.

En la llamada los supuestos defraudadores enviaron un código a la víctima. Ésta, a su vez, debía reenviar el mismo código al autor del timo. "Aquí esta el engaño, ya que si devolvemos dicho mensaje con ese código o cualquier otro le damos acceso a los hackers - estafadores para poder acceder a nuestro móvil e incluso como en este caso a la propia red wifi de la casa como a esta familia", señala el mensaje.

"Asimismo en el propio teléfono de la Policía Local de Íllora, en la mañana de hoy [por este miércoles] hemos recibido un SMS en el cual nos piden el ingreso económico a una cuenta bancaria", confiesa el mensaje que da cuenta del intento de estafa a los propios agentes.

"Desde la Policía Local de Íllora recomendamos no hacer caso a estas ofertas engañosas y consultar directamente con los Servicios de Atención al Cliente de las compañías para evitar engaños y/o estafas", recomienda el mensaje.

"El caso ya ha sido denunciado, si bien a fin de evitar la propagación de este estafa, además de evitar que estos delincuentes sigan robando cuentas de wassap, pedimos que no solo hagan caso omiso a estos mensajes si no que además hagan capturas de pantalla, no contacten telefónicamente con esas personas por llamada ni por cualquier otra aplicación, y denunciar estos hechos ante las autoridades", prosigue el mensaje.