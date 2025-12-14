El estudiante precoz de la Universidad de Granada ya es profesor

Comenzó a investigar cuando todavía estaba en el instituto. Se formó en la Universidad de Granada, donde se graduó, prosiguió con su formación de posgrado y siguió investigando. En 2023 saltó la polémica. La Inspección de Servicios de la institución abrió en verano de ese año un expediente de información reservada que después se convirtió en un expediente disciplinario -todavía en marcha- por un presunto caso de nepotismo. Las personas investigadas en este expediente forman parte del círculo más cercano del joven, que desde septiembre ya es profesor de la UGR. En concreto, da clase en la Facultad de Odontología tras presentarse a una plaza que salió a concurso hace unos meses.

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, indicó a este periódico que en 2023 no abrió procedimiento sobre la actuación del joven porque éste no formaba parte de la UGR cuando trascendió el caso. "En su momento no formaba parte de la comunidad universitaria", explicó el rector, que recordó que la Inspección de Servicios trabaja en recabar "toda la información correspondiente" para dilucidar la denuncia por presunto nepotismo en Odontología. El investigador en cuestión se dio de baja poco antes. Mercado alegó que "ahora mismo no puedo dar más detalles" sobre el proceso, que sigue abierto para las personas del entorno del ya profesor de la UGR.

Sobre el hecho de que este investigador haya logrado plaza de docente este año, Mercado apuntó que "son procedimientos completamente distintos y no tiene nada que ver una cosa con la otra". En este sentido, el rector recordó que el concurso es un procedimiento público y competitivo, "que se resuelve teniendo en cuenta los currículos correspondientes y los méritos correspondientes". Así, "si no hay ninguna causa que impida a una persona concurrir, pues evidentemente tiene todo el derecho" a optar a ese puesto.

El diario El Mundo fue el primero en hacer pública la denuncia de presunto nepotismo en verano de 2023. Tras aquella información el Servicio de Inspección inició una investigación de los hechos dentro de un proceso de información reservada sobre todo en relación con la actividad investigadora de los hijos de dos catedráticos de Odontología, ya que aparecían como investigadores en publicaciones de los padres y de su tía, también catedrática de la misma Facultad, a edades muy tempranas, cuando estaban en el instituto.

Baja voluntaria

Uno de los hijos de los catedráticos en cuestión contaba con 37 artículos publicados en revistas de impacto en el año 2020, cuando se graduó. Además, la Inspección de Servicios analizó el hecho de que el precoz investigador se matriculara en un máster y a la vez tuviera que impartir docencia como becario FPU en el curso 2021/2022. En el año académico 2022/2023, además de estar en el máster de la UGR se matriculó en otro posgrado de la Universidad Complutense, además de la tesis y la docencia.

Por ello, se analizaba la actuación de los padres por un "presunto incumplimiento" de sus "deberes como empleados públicos y en especial de sus deberes éticos para favorecer a sus familiares", según se recoge en el documento que ordenó en su momento la apertura de una información reservada en la Inspección de Servicios.

Este documento, de 2023, recoge un explícito párrafo de la Comisión de Ética e Integridad Académica de la UGR, que señala que los hechos denunciados "de ser probados como ciertos" serían reflejo de una "situación muy anómala académicamente", según la mencionada Comisión, que señala que esto se evidenciaría en "la firma de algunos trabajos especializados de investigación por parte de personas que, por su edad y formación, sería muy difícil justificar una colaboración científica efectiva". El ente que vela por la integridad académica en la Universidad apunta además a la gravedad de "aportar una información falsa al figurar la Universidad de Granada como institución a la que están adscritos los firmantes más jóvenes".

En julio de 2023, en pleno revuelo por a publicación de El Mundo, el hijo de los dos catedráticos solicitó la "baja anticipada" del contrato que tenía entonces en la UGR por "motivos personales". Posteriormente la información reservada dio paso a un expediente disciplinario en el que figuran personas del entorno de este investigador. Hasta la fecha no ha trascendido ni cuántas personas están siendo investigadas ni su identidad, únicamente que el joven no está en el mismo y por eso ha podido presentarse a la plaza convocada.

Clases en la facultad

Desde septiembre de 2025 es profesor ayudante doctor en un departamento de Odontología y da clase en el grado que se imparte en esta Facultad. Cuenta con 83 publicaciones según Resarch Gate, un portal que recoge información sobre investigadores en abierto. El primer paper data de diciembre de 2014, cuando el ya docente universitario tenía apenas 17 años.