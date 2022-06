"Se han portado bien": Miles de estudiantes granadinos hacen la Selectividad

"Me ha salido bastante bien". En los pasillos de la Facultad de Ciencias un grupillo de estudiantes del IES Ángel Ganivet comentan la jugada. Acaban de salir de la prueba prueba de la conocida como Selectividad, rebautizada como Pevau. Pablo Serra García, que tiene en mente entrar en Telecomunicación, ya tiene hechas las cuentas. "Ya tengo un 5,3 de Bachillerato", expone. Con el buen pálpito con el que ha salido de la primera prueba y lo bien que lleva Física ("genial", en sus palabras) y Matemáticas, Pablo confía en sus opciones. El jueves, después de Dibujo Técnico, el plan cambia drásticamente con respecto a la rutina de estos días de estudio. "El jueves voy al Corpus", anuncia.

Ibrahima Toure Ba, también del Ángel Ganivet, asegura que le ha salido "más o menos" bien. Su objetivo es entrar en Ingeniería Mecánica, bien en Sevilla, en Málaga o en Madrid. Asegura que ha dormido bien y confiesa que en esta última semana "he estudiado más que en todo el curso".

La primera jornada transcurrió sin "ningún tipo" de incidencias destacables, indicó el director de la Unidad de Orientación Académica y Acceso a la Universidad del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, Juan Luis Benítez, que resaltó la "normalidad absoluta" de la mañana, la primera de la Selectividad. Son trece las sedes en la capital (dos de ellas en la Facultad de Ciencias) y once más en distintos municipios de la provincia, además de las repartidas en Ceuta, Melilla e institutos españoles de Marruecos.

En estos días se harán aproximadamente 32.000 ejercicios, indica la Universidad de Granada en un comunicado. En el mismo texto, explica que el total de matriculados es de 6.389, de los que 5.310 realizarán la Prueba de Acceso a la Universidad y Admisión. 1.091 estudiantes se presentan exclusivamente a la Fase de Admisión.

Junto a Pablo e Ibrahima, Juanma León, que sí reconoce haber pasado nervios. Quiere entrar en Derecho. "Me gusta mucho, siempre me ha llamado", explica. Junto a él, otra aspirante a estar a partir de septiembre en el Colegio San Pablo. Clara Novi también apuesta por esta carrera. Su objetivo a más largo plazo es opositar. Sale contenta del primer examen. "Ha caído lo que me he estudiado", asegura. Por delante tiene el de Matemáticas y el de Geografía, asignatura que Clara asegura que lleva bien.

Rosa María Tenorio Sánchez, del mismo instituto, se enfrenta a la Selectividad "por tener otro camino aberto". Su objetivo, en cuanto a su formación, es entrar en el Grado Superior de Dirección de Cocina, en el Hurtado de Mendoza.

En la entrada de Ciencias, entre examen y examen, Rocío Heredia Sánchez y Laura Castillo Contreras toman un respiro. El calor todavía no aprieta y estas estudiantes, las dos del Zaidín Vergeles, aseguran que les haido bien. "Se han portado", apunta Rocío sobre la confección de la primera prueba. Ha caído un texto periodístico y un fragmento de El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Rocío quiere hacer el Grado Superior de Estilismo, en el Centro Integrado de FP Aynadamar. "Ya que he hecho Bachillerato, está bien tener la Selectividad", explica sobre su participación en la prueba. Laura, por su parte, espera entrar en Administración y Dirección de Empresas. "Lo decidí hace poco". Como muchos granadinos, la noche anterior sufrió con el calor sofocante. No ayudaron los nervios. A las seis de la mañana ya estaba en pie.

En el V Centenario, otro de los centros sede dispuestos por la Universidad de Granada, Paulina Bomadel repite en esto de la Pevau. Quiere entrar en Biología y se presenta de nuevo con la meta de subir nota. Reconoce que el poder ir sin mascarilla es "mucho mejor. Es un alivio". Se esperan jornadas sofocantes, con máximas por encima de los 40 grados. Estefanía Recio también ha elegido intentarlo de nuevo. En su caso para conseguir entrar en Enfermería. Para pasar el día y hacer frente a la jornada tórrida se ha traído agua y una pera. Los nervios todavía están ahí. La noche la ha pasado prácticamente en vela, aunque asegura que ahora está "ya más tranquila".

Aya Ballout, que aspira a entrar en Veterinaria, asegura que ya está más "relajada". Ha soltado buena parte de los nervios que traía de casa en el primer examen. "Es el más largo", añade. Para el jueves tiene un plan muy completo. Por la mañana Biología y Química y ya por la tarde "descansar, dormir".

El examen de Historia de España incluyó como opciones a desarrollar la Constitución de 1812, la Crisis del 98, Primo de Rivera y la creación del Estado Franquista, terna de temas que suelen aparecer año tras año en las sucesivas convocatorias. A la salida del examen en el V Centenario la sensación era de alivio tras sortear el segundo envite.

El día 23 de junio, jueves, se iniciará el proceso de preinscripción para la Admisión en las universidades públicas de Andalucía. Los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso y los procedentes de los Ciclos Formativos de Grado Superior podrán hacer en una única solicitud petición simultánea de plaza para los grados de las nueve Universidades públicas de Andalucía, indica la Universidad de Granada. En esta fase sólo se asignarán las plazas que en cada cupo queden vacantes tras la adjudicación de la fase ordinaria. El plazo de preinscripción estará abierto desde el 23 junio hasta el 1 de julio de 2022, ambos inclusive.