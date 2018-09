Los 89 euros de la discordia en la Policía Local

Aproximadamente 89 euros. Esa es la cuantía que corresponde al complemento específico que perciben todos los agentes de la Policía Local, una compensación que, según el artículo 4.1 del Real Decreto 861/1986, su naturaleza es la de "retribuir condiciones particulares" de algunos puestos de trabajo. Según denuncian los sindicatos de la Policía Local, este 'extra' es el único que se les aplica por aquellas "dedicaciones especiales" a las que hacen frente en su trabajo diario como agentes. Sin embargo, denuncian que la nocturnidad, los fines de semana o los festivos trabajados, que solo realizan una parte de la plantilla, no están siendo remunerados, ante lo que el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha decidido acudir a la vía judicial para resolverlo: el Ayuntamiento tendrá que ir a juicio el 10 de abril del 2019.

"Se trata de un agravio comparativo dentro del seno de la Policía Local. Ahora mismo, el complemento específico se reparte por igual entre todos los compañeros. Son aproximadamente 89 euros. Por ese valor hay agentes que hacen 60 noches al año y otros tantos festivos, mientras que una parte de la plantilla no hace ninguno y percibe la misma cantidad". Así explicó el portavoz de SIP-AN Granada, José Ponce, la actual situación de la Policía Local, que añadió que su intención "no es que se le quite nada a nadie, sino que se compense económicamente o en tiempo libre, a través unos índices correctores, a quienes hacen noches, festivos y fines de semana".

El Ayuntamiento está abierto a negociar la situación dentro de un marco general

Tal y como indicó Ponce, "en 2016, en el último convenio se negoció con el Ayuntamiento una compensación, pero no se está dando. En el artículo 31.2 del convenio, se expone que dentro del primer trimestre del 2017 se crearía una mesa de negociación donde se llegaría a un acuerdo para compensar fines de semana, festivos y noches". Sin embargo, según el portavoz de SIP-AN, "esa mesa se abrió y se cerró, y no se hizo absolutamente nada. Fue un paripé".

Por este motivo, el pasado mes de diciembre, el sindicato remitió un escrito al Ayuntamiento de Granada advirtiendo sobre el perjuicio que supone la actual situación, pero al no recibir respuesta, decidieron optar por la vía judicial.

Precisamente, ese perjuicio es algo que también reivindican desde hace años otros sindicatos del Cuerpo. El portavoz del Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG), José Navarro, explicó que "pese a que SIPLG no está de acuerdo en varias de las cosas expuestas por SIP-AN, el tema de las compensaciones por nocturnidad, festivos y fines de semana, es algo que SIPLG lleva muchos años luchando".

Asimismo, Navarro confirmó que desde SIPLG "también exigimos al actual equipo de gobierno que se siente de una vez a negociar y llegar a un acuerdo con los sindicatos para que se produzcan esas negociaciones y dejen de incumplir lo que viene establecido en el actual convenio del Ayuntamiento".

Por su parte, desde el Consistorio granadino, el concejal de Economía, Hacienda y Personal, Baldomero Oliver, confirmó que el Ayuntamiento "no rechaza negociar". Según explicó Oliver, la negociación se tiene que circunscribir dentro de un marco general que incluye a todos los sectores y que "se va marcando la prioridad que la mesa permite". El edil confirmó que "todo lo anterior negociado sí se está cumpliendo".

Respecto a la judicialización de este asunto, Oliver indicó que "están en su derecho de hacerlo" y que esperarán "que hablen los tribunales".

Por ello, habrá que esperar como mínimo hasta el 10 de abril, fecha del juicio, para conocer algo más sobre este aspecto en el que el magistrado tendrá que analizar si con el complemento específico se retribuye o no la nocturnidad, los festivos y fines de semana; si debe cambiarse su aplicación; o si se debe crear una nueva compensación para quienes realizan esta actividad.