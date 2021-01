Ocho de cada diez exámenes en la Universidad de Granada se harán online

La Universidad de Granada (UGR) tiene programadas en las próximas semanas 2.270 pruebas de evaluación dentro del periodo ordinario de exámenes del primer cuatrimestre. De este total, el 76,9% (lo que supone unos 1.750) se harán de forma telemática, el 17% (unos390) presencialmente y el resto (un 4,6%, lo que correspondería a un centenar exámenes) aún no tienen “confirmación sobre la modalidad elegida" o bien son "asignaturas en las que se ha optado exclusivamente por evaluación continua y no requieren por tanto prueba final”, indican desde la Oficina de Gestión de la Comunicación de la institución.

“En realidad –añade la fuente en relación a las asignaturas que no requieren de prueba final–, este último número de asignaturas es mucho mayor, aunque muchos centros han optado en estos casos por mantener una fecha de examen por diferentes circunstancias, por lo que son contabilizadas en una de las dos categorías principales”, esto es, online o presencial.

La UGR puntualizó que ayer martes, primer día del periodo de evaluación, “nos costa que dos exámenes vieron retrasada su hora de inicio y que finalmente se pudieron realizar sin problemas en el nuevo horario” tras la “ralentización” que sufrió la plataforma informática empleada por la UGR para la realización de exámenes, Prado (acrónimo de Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia). La herramienta sufrió una incidencia que obligó a retrasar al menos estas dos pruebas.

Dentro del colectivo de los estudiantes, los hay que abiertamente han manifestado su preferencia por exámenes presenciales dada la dificultad que tienen las pruebas online para evitar intentos de fraude. Rubén Fernández, estudiante de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UGR, indica que entre las respuestas dadas por los departamentos para mantener la presencialidad de las pruebas en estas semanas está el temor a que los estudiantes recurran a ayudas externas. “Presuponen que nos vamos a copiar”, resume.

Sobre las reclamaciones planteadas por sus compañeros que han llegado a la Delegación de Estudiantes de Ciencias, Fernández añade que hay estudiantes que han criticado que no se cumple con la distancia social en el aula y también quejas por el frío, dado que durante los exámenes se mantienen las ventanas abiertas.

Aina Bartoll, estudiante de Farmacia y delegada del centro, expuso que una de las quejas de los matriculados tiene que ver con el hecho de que una misma asignatura puede evaluarse online o presencial en función del grupo, ya que dentro de algunos departamentos no se ha llegado a un acuerdo para elegir un modelo de examen. En esos casos, “hay mucha desigualdad”, explica Bartoll, que defiende que las pruebas se hagan de forma telemática para evitar los riesgos que suponen los desplazamientos.

“En el aula sí estamos separados, con las ventanas abiertas, pero fuera no hay control y no todo el mundo lo hace bien”, reflexiona. Sobre los medios para evitar fraude, insta a que los profesores evalúen de forma oral, “así no nos podemos copiar”.