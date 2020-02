La exdirectora de Cetursa Sierra Nevada defiende en el juzgado la legalidad de su sueldo

Los sueldos directivos de Cetursa Sierra Nevada durante el período en que María José López fue consejera delegada de la empresa pública están ya en plena fase de investigación en un juzgado de Granada que hoy ha tomado declaración a los principales investigados. La dirigente socialista ha sostenido que no hubo cobros de cantidades indebidas.

A su llegada a los juzgados de La Caleta, López ha rechazado las imputaciones relacionadas con el cobro de remuneraciones irregulares por su parte y las de cualquier directivo durante su etapa al frente de Sierra Nevada. Además de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, existen otras normas, según la anterior responsable de la empresa que gestiona la estación de esquí.

Esta investigación del Juzgado de Instrucción 6 de Granada tuvo su origen en noviembre de 2018 cuando la Fiscalía comenzó a indagar los detalles de un informe remitido por la Consejería de Turismo y Deportes, basado a su vez en informes de la Intervención General de la Junta y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Aquel informe del órgano fiscalizador andaluz (de noviembre de 2017) señalaba una serie de supuestas irregularidades en la gestión que podrían haber producido "menoscabo" en las cuentas públicas. Entre otros aspectos se ponía de relieve el cobro de nóminas por parte de la consejera delegada y otros cargos directivos que podrían estar por encima de la legalidad.

El documento hacía mención al caso particular del director de Organización y Finanzas de Cetursa contratado en 2010. Los inspectores señalaban el cobro de complementos de antigüedad que no estarían en consonancia con lo permitido. Consta que este trabajador pidió a la consejera delegada el reconocimiento de unos trienios que provenían de su anterior etapa como funcionario de la Junta de Andalucía. Los siete trienios que López habría aceptado pagarle, estarían casi 10.000 euros por encima de lo establecido, según el informe, que también echaba en falta las autorizaciones de la Consejería de Hacienda, "preceptivas" para cambiar las condiciones retributivas del trabajador.

A estas investigaciones se sumaron nuevos datos en abril del año pasado, cuando la Consejería de Industria denunció que se había actuado de manera similar en una adenda al contrato de trabajo de la ex consejera delegada, de noviembre de 2010.

La ex consejera delegada de Cetursa alegó en su momento a la Cámara de Cuentas de Andalucía que, debido a un "error", en realidad habría cobrado de menos casi 50.000 euros desde que llegó al cargo directivo hace una década.

Antes de López ha declarado esta mañana en el juzgado el director de Organización y Finanzas de la empresa pública, A. O., también en calidad de investigado. La anterior directora de Sierra Nevada se ha mostrado satisfecha por poder hablar después de dos años en los que se han dicho "cosas que tienen poca coherencia y bastante inconsistencia" y ha confiado en poder demostrar que durante su gestión no se cometió ninguna de las irregularidades de la causa.

Los hechos investigados tendrán "una explicación, un porqué, una causa y una base legal", ha declarado López, sin entrar en más detalles sobre estas cuestiones. "En una empresa pública no se pueden cobrar cosas que no estén perfectamente fundamentadas", sostiene la exdirigente, que también ha aludido a la empresa externa que auditaba las cuentas de Cetursa y al examen habitual que pasaba el servicio de Intervención.

La investigada asegura que no recibió nada por encima de las limitaciones y que cuando le cuestionaron por cobrar 759 euros en concepto de antigüedad devolvió ese dinero. "Yo no discutí, lo devolví, a pesar de que creo que tengo derecho a la antigüedad, pero no le voy a discutir a los dueños de la empresa", ha declarado López en el juzgado.

Sobre el resto de directivos, ha explicado que estaban dentro del convenio colectivo de Cetursa, que no tenían que estar sometidos a ningún límite, pese a que la Inspección de la Junta entendió en 2014 que sí, por lo que sus nóminas se reajustaron.

"Han cobrado su antigüedad y los derechos que conlleva su situación, lo previsto en el marco legal de la Junta, todo con arreglo a la normativa y el convenio de empresa", ha dicho López, que cree que lo ilegal habría sido tomar decisiones "desajustadas" de esa norma.