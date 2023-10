1990: El año en el que un exorcista chapucero mata a una albaicinera que se creía poseída por el demonio

Aquel suceso ocupó páginas y páginas en los periódicos y muchas horas en las radios y televisiones. Lo mismo que hay fontaneros que los llamas para que te arreglen un grifo y te provocan una inundación, hay exorcistas a los que llamas para que te saquen el demonio del cuerpo y te pueden provocar un desastre. Eso es lo que le pasó a una vecina del Albaicín llamada Encarnación Guardia, que pretendía que un pastelero del Zaidín y dos primas suyas le extrajera del maligno de su interior. Murió la mujer tras haber sido empalada y obligada a beber agua con ingentes cantidades de sal. Hasta tal punto aquella sesión fue una chapuza que cuando en el juicio una de las acusadas dijo que le habían extraído a la víctima una bola de carne del ano que se suponían que pertenecían al demonio, el fiscal le tuvo que aclarar que eran las almorranas de la supuesta poseída.

Los hechos sucedieron a finales de enero. El día 31 ingresaba en el Hospital Ruiz de Alda una mujer de 36 años moribunda porque la habían hecho tragar una gran cantidad de sal y bicarbonato, sufría heridas muy graves con múltiples desgarraduras en la vagina y en el ano, además de numerosos hematomas producidos por el exorcista y otras tres personas en un intento de hacerle expulsar el demonio del cuerpo.

El presunto exorcista había sido Mariano Fuentes, un tipo con el coeficiente intelectual fácil de superar, pero con un gran poder de manipulación. Era pastelero de profesión, de ahí el mote que lucía cuando se le nombraba. También intervinieron dos primas de la víctima. Por lo visto Encarnación Guardia estaba convencida de que había sido poseída por el demonio. Así lo creía desde que había regresado de Francia, donde había participado en algunas sesiones de magia negra. Y que por eso pidió ayuda al Pastelero. La sesión duró muchas horas. El 30 por la tarde las primas comenzaron a preparar el exorcismo. Le hicieron beber a Encarnación agua caliente mezclada con sal. Tantos vasos que Encarnación comenzó a vomitar. Creyeron que la cosa iba bien. Seguidamente la desnudaron y quemaron la ropa que llevaba puesta, se deshicieron de las joyas y alhajas que llevaba por decir el curandero que estaban contaminadas por el demonio. Después de ello la hicieron sentarse en el retrete con el fin de que expulsase el espíritu maligno de Satán o de Lucifer que la había poseído. Permaneció intentándolo al menos durante dos horas, hasta quedar extenuada. A todo esto, además de no dejar de darle vasos de agua caliente con sal, también le hacían beber un brebaje compuesto por zumo de naranja, agua, aceite, vinagre, sal y pimienta. Si la poseída decía basta, sus primas y el pastelero le daban golpes y la zarandeaban violentamente para que ingiriera el líquido. La mujer murió a las pocas horas de ser ingresada. Los médicos no pudieron hace nada para salvarle la vida. La sentencia fue pronunciada el 17 de marzo de 1992. El Pastelero y las dos primas fueron condenados a cinco años de prisión. El Pastelero moriría pocos años después totalmente convencido de que lo que había hecho era necesario para que Encarnación expulsara el demonio del cuerpo. Así de tonto era el pobre.

Ya el año comenzaría con mal pie. El día cinco de enero, una treintena de niños resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, como consecuencia de la explosión que se produjo en Huétor de Santillán mientras se celebraba la cabalgata de los Reyes Magos. La explosión se produjo cuando uno de los niños, el herido más grave, encendió una bengala, lo que hizo que se incendiaran e hicieran explosión otras 50 que llevaba en una bolsa. Al niño que portaba la bolsa de bengalas le fue amputada una pierna. Otros dos niños estuvieron varias semanas en la UCI. Los padres nunca comprendieron por qué se les dio a los niños bolsas para repartir bengalas.

Chaves por Rodríguez de la Borbolla

Ese año hay elecciones andaluzas que suponen un cambio en la presidencia de La Junta de Andalucía. Cambia el nombre del presidente, pero será el PSOE quien siga teniendo mayoría absoluta con 61 escaños, uno más que el que había obtenido en la convocatoria de 1986. Se va Rodríguez de la Borbolla y le sustituye Manuel Chaves. En estas elecciones lo que hay es una espectacular subida del Partido Andalucista, que de tener dos diputados pasa a tener diez. Pero en estos comicios habría una sorpresa más: el triunfo del Partido Popular en la capital granadina inauguraba una serie ininterrumpida de victorias, que al día de hoy continua. En varias ocasiones ganarán, pero no gobernarán.

Granada, con tanta historia, tiene enterrados muchos vestigios de otras épocas que siempre salen cuando se escarba en la tierra. Cuando se estaba haciendo el aparcamiento del Triunfo, salieron restos de un cementerio musulmán, con algunos esqueletos intactos. Eso hizo que el Ayuntamiento de Granada paralizara las obras. Se dijo en un principio que en un mes iba a estar listo el aparcamiento, pero las obras estuvieron paralizadas durante casi un año. Suele pasar.

Y ya que hablamos de preocupación por el pasado, en el año 1990 el Ayuntamiento de Granada adquiere la propiedad del Cuarto Real de Santo Domingo, monumento de excepcional interés declarado Bien de Interés Cultural en 1919 pero que en el momento de la compra era un lugar olvidado que cada dos por tres era asaltado por cualquiera que pensara que era fácil entrar y llevarse lo que quisiera. En su primera época fue un palacio que servía a los reyes musulmanes para su retiro en los días del Ramadán, ya que se encontraba rodeado de almunias y huertas reales. Cuando los Reyes Católicos tomaron la ciudad, se lo dieron a los monjes benedictinos. En el siglo XIX pasó a manos privadas y se construyó un palacete en su lugar. De la edificación árabe solo queda una torre, que hoy se encuentra dentro del palacete decimonónico rodeado de jardines. Tras la compra, se tardarían 25 años en la restauración. Las cosas de palacio van despacio.

Y vámonos ahora por la provincia. Ese año se inicia en Almuñécar la llamada 'guerra del agua'. Los vecinos protagonizaron varias jornadas de huelga general para exigir que se aceleraran las obras de abastecimiento de agua potable desde Nerja y Salobreña, ya que estaban paralizadas. Fueron jornadas muy tensas. En una de ellas, la del 31 de mayo, resultaron heridas 17 personas, entre ellas 13 guardias civiles. Los incidentes se produjeron cuando cerca de 3.000 vecinos cortaron la carretera nacional Jerez-Cartagena. La Guardia Civil realizó dos cargas contra los vecinos, utilizando pelotas de goma y botes de humo. Lo que tiraban los manifestantes eran piedras. De ahí el balance del enfrentamiento.

Es en 1990 cuando los jueces comienzan a citar de forma masiva a los jornaleros en varios pueblos de la provincia acusados de presunto fraude en el subsidio de desempleo agrícola. Las bolsas de fraudes en el sistema de prestaciones sociales del Plan de Empleo Rural (el famoso PER) eran frecuentes y abundantes. Era costumbre que los alcaldes firmaran peonadas falsas a sus vecinos para que cobraran un subsidio.

De esa manera los ediles creían ayudar a las familias necesitadas, aunque en el subconsciente estaba instalada la idea de que así se aseguraban los votos. En Padul pasaron a declarar ante el juez 334 braceros y en Iznalloz, 319. También fueron investigados municipios como Láchar, Moclín, Guadahortuna, Pinos Puente y otros muchos más por certificar peonadas ficticias para que los jornaleros pudieran cobrar el paro. El valor de lo defraudado fue de miles de millones de pesetas en toda Andalucía. Solo la cantidad supuestamente defraudada en 1988 por los ayuntamientos de la provincia de Granada investigados por la Fiscalía ascendía a 300 millones de pesetas. Se demostró incluso que muchos jornaleros se habían comprado un coche con el dinero que recibían del paro comunitario. Una vergüenza que ahondaría en esa creencia de que la pillería va en nuestro ADN.

En 1990 comienza su explotación el pantano de Colomera, que pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, en los Montes Orientales. Se había iniciado su construcción en 1982 y se había terminado en 1989.

El 26 de mayo Granada hace realidad con sueño con la elección de Sierra Nevada como sede del Mundial de Esquí para 1995, el año en el que nos llevaríamos un gran chasco porque ese invierno no cayó ni un copo de nieve. Pero ya hablaremos de eso cuando llegue el momento.

En ese mismo mes, el once de mayo, dos personas mueren como consecuencia de una tromba de agua que inundó el barrio de las Cuevas en Granada capital. Los fallecidos viajaban en un coche que fue arrastrado por las aguas en plena carretera nacional Bailén-Motril. Y ya que hablamos de esa carretera, después de muchos años de promesas el día 4 de junio, por fin, está lista para la circulación la primera fase de la autovía que uniría el pueblo jienense con el granadino. La ansiada autovía estuvo en construcción al menos veinte años debido a los muchos contratiempos que aparecieron durante la misma. Entre ellos el de aquel hundimiento cerca de Mengíbar que fue pronosticado por el tonto del pueblo. "No construyáis por aquí que en este sitio la tierra se hunde", le dijo el tonto a los ingenieros y arquitectos, los cuales, por supuesto, no le hicieron caso.

La vida de Boabdil, en la tele

En el aspecto cultural, ese año termina el rodaje de la serie para televisión Réquiem por Granada, que contó con un presupuesto de 1.300 millones de pesetas y en el que colaboraron las televisiones de Italia y Alemania. En ella se narra la historia de Boabdil, el último rey moro de Al Ándalus y está dividida en ocho capítulos de una hora. En el rodaje, que también se hizo en otras provincias españolas como Segovia y Zaragoza, intervinieron casi 200 actores y casi 5.000 personajes de figuración. Una pasada. El director de la serie fue Vicente Escrivá e intervinieron en la misma los actores españoles Juanjo Puigcorbé, Javier Escrivá y Manuel Banderas, entre otros.

Ese año el Festival Internacional de Música y Danza vendrá con polémica incluida. Resulta que la directora del certamen, María del Carmen Palma, dijo en una revista extranjera que Granada carecía "del sentido de la vida privada y de la libertad". Se le cayó el pelo. En el Ayuntamiento el grupo mixto planteó nombrarla persona no grata y varios concejales pidieron su dimisión. El propio alcalde dijo que la directora había hecho unas declaraciones poco afortunadas. La aludida presentó su dimisión, pero el Patronato del Festival decidió en junio no admitirla (la dimisión) porque creía que su trabajo era ejemplar. Palma aseguró que hubo un error en la transcripción de sus polémicas manifestaciones que, dijo, "fueron sacadas de contexto".

En 1990 el guitarrista Narciso Yepes abrió el festival con una versión del Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Los aplausos al maestro se oyeron en toda Granada. Y seguimos con la música. Ese año se crea la Orquesta Ciudad de Granada que contaría con la participación de un consorcio formado por el Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía y Diputación de Granada. Fue creada como orquesta sinfónica clásica y sería su primer director Juan de Udaeta. Por aquellos años todas las capitales andaluzas querían tener su propia orquesta.

Ese año también echa a andar el festival de música Parapanda Folk, que con el tiempo será declarado Festival Turístico Nacional. Se sigue celebrado en Íllora en la última semana de julio y en el actúan grupos de música étnica tanto nacionales como internacionales.

En abril nos visita de nuevo Francisco Ayala, que seguía viviendo en Madrid. Esta vez invitado por la Biblioteca de Andalucía para la inauguración de su sede provisional en el Colegio de Niñas Nobles. El escritor volvía al cabo de los ochenta años al colegio en donde él había estado de párvulo. También este viaje le deparó otra sorpresa: la de poder acceder al carmen de la Cruz Blanca, en el Albaicín, donde vivió algún tiempo con su familia. Ayala dijo que este viaje le había transportado a su patria, que es la niñez.

En 1990 muere el guitarrista Manuel Cano Tamayo. Fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de Granada y era asesor de la Unesco. En 1992 y a título póstumo, recibió la Medalla de Andalucía al considerarse que fue un "instrumentista genial y estudioso del folklore andaluz".

Muere un artista, pero nace otro. Será Patricia Guerrero quien lo haga en el Albaicín. Con el tiempo la niña se hará bailaora y coreógrafa y llegaría obtener en 2021 el Premio Nacional de Danza.

En cuanto al Granada CF, el equipo no mejoraba. Seguíamos en Segunda B (Grupo III). En esa temporada pudo subir de categoría ya que había ganado 17 partidos consecutivos, pero al final, en la lucha por el ascenso, le arrebató la plaza el Albacete. Estaba de entrenador José Enrique Díaz y era presidente José Antonio Murado, que al acabar la temporada dimitió irrevocablemente. La deuda del club era de casi mil millones de pesetas.

Y la noticia insólita del año: en enero una pareja asalta una agencia del Banco de Granada, en la calle Alhóndiga, y se lleva dos millones de pesetas. Lo insólito está en que acudieron al banco montados ambos en sendas bicicletas. Y con ellas huyeron cuando acabaron el 'trabajo'. Y más insólito todavía: después de sostener un tiroteo (sin heridos) con un policía de Granada, consiguieron huir en sus bicicletas. Con dos cojones.