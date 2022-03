La expedición de Curro Ledesma: El exconcejal de Granada viajará a la frontera de Ucrania para recoger a refugiados

Más de 3.000 kilómetros de carreteras y 30 horas de viaje son las que separan a Granada de la ciudad polaca de Cracovia. Un camino que el ex concejal del Ayuntamiento de Granada, Curro Ledesma, va a recorrer en coche por su cuenta para entregar material de primera necesidad a las ONG que se encargan de la recepción de los refugiados de la guerra de Ucrania. Un viaje de ida y vuelta en el que recogerá a una familia de desplazados para traerlos hasta la capital nazarí y brindarles así un nuevo comienzo.

Según ha comentado el propio Ledesma a Granada Hoy, la expedición arrancará este lunes 21 de marzo a las 07:00 horas, cuando el granadino cargará un coche todoterreno de comida, medicinas, materiales médicos de primeros auxilios, productos de higiene e incluso peluches y lo llevarán hasta las cercanías de la frontera con Ucrania.

Le acompañará en esta aventura otro conductor, Ramón Más. El ex concejal lo conoció mientras recogía ayuda humanitaria del Seminario Mayor de Granada, y este no dudó en sumarse al viaje. Ledesma estuvo a punto de irse solo, "se habían caído mis copilotos como fichas de dominó por diferentes motivos personales", pero Más le dijo que no podía irse por su cuenta y que se iba de viaje junto a él. "Así sin más. Nos fundimos en un abrazo. Todavía queda gente buena. Como les digo a mis hijos: ¡Nunca hay que dejar de creer!".

En Cracovia los espera el Padre Mariusz en la Casa Provincial de los Jesuitas de esta ciudad. Será él quien los recibirá y hará las veces de interlocutor con las ONG a las que entregarán los materiales. Allí también les espera una familia de ucranianos que ya sabe que su destino es Granada, y que se trasladará con ellos hasta el sur de la península una vez los materiales estén entregados.

"Nuestro plan inicial es salir de Granada y estar todo el día conduciendo, haciendo varias paradas hasta llegar a Lyon, en Francia, donde descansaremos. Aunque si podemos haremos más kilómetros. Una vez lleguemos a Polonia nos quedaremos dos días allí, repartiendo la ayuda humanitaria y realizando los trámites necesarios para la acogida de la familia ucraniana. Y después, vuelta a casa", ha relatado.

Los costes de alojamiento para los conductores se han cubierto del bolsillo de Más y Ledesma, y las donaciones se han producido gracias a las aportaciones de dinero altruista de múltiples granadinos, que conocieron el proyecto en el que se embarcaba Ledesma a través de un grupo de Whatsapp y no dudaron en aportar su granito de arena. El todoterreno que van a conducir durante todo el trayecto lo ha cedido el Grupo Cuerva, mientras que algunos de los bienes que van a entregar han sido donados por múltiples comercios granadinos o sufragados con dinero donado a través de la plataforma de pagos 'Bizum'.

"A mi me ha sorprendido gratamente el corazón tan grande que tiene la gente cuando sucede una catástrofe como la que se está viviendo en Ucrania. Cada uno aporta lo que buenamente puede y quiere, pero ver la cantidad de donaciones y de gestos que han tenido particulares y empresas conmigo cuando avisé de que iba a ir a la frontera me ha hecho seguir creyendo en la buena gente que hay en este mundo", ha comentado.

Así se gestó la expedición granadina a Ucrania

La historia de este viaje parte de la propia voluntad de Ledesma, quien comparte amistad con María José, Alberto, Macarena y Carlos, dos matrimonios de Sevilla y Algeciras que en el pasado ya habían acogido a dos menores de edad ucranianos, Vova y Nadia, procedentes de la zona de Irpin, una población ubicada a unos 30 kilómetros al oeste de Kiev, por temporadas de verano.

Con motivo del inicio del inicio del conflicto bélico, estas familias andaluzas establecieron contacto para conocer la situación de los niños, y supieron que Vova y Nadia tenían planes de huir en dirección oeste hacia un campamento seguro que les proporcionaba la Iglesia a la que pertenecían. Desde España les transmitieron su intención de acogerlos, y su plan cambió rumbo hacia la frontera con Polonia.

Es en ese momento en el que se crea un grupo en la aplicación móvil de mensajería Whatsapp integrado por la persona que conducía a los niños a la frontera, un abogado español, una abogada polaca, su hermana y las familias de Sevilla y Algeciras. Gracias a la colaboración desinteresada de los dos abogados los niños consiguieron cruzar la frontera, lugar en el que recibieron apoyo de unos amigos que les brindaron alojamiento y comida hasta que las familias andaluzas llegaron a Varsovia. Tras cuatro días en Polonia, pudieron regresar y dar alojamiento a sus niños de acogida.

A raíz del nacimiento de este grupo de mensajes, se fueron sumando "héroes anónimos a los que no conocíamos", entre los que se encontraba Curro Ledesma, quien movido por la conmovedora historia decide ponerse en marcha, crear otro grupo paralelo sólo con gente de Granada e iniciar el proyecto que arrancará el lunes.

Es a través de ese chat desde el que se han coordinado todas las donaciones, se ha buscado contacto en Polonia y se prepara la expedición de ida y vuelta. Además, Támara, mano derecha del matrimonio algecireño de Macarena y Carlos en todo el proceso de acogida de los niños ucranianos, también está ayudando a Ledesma en todo el proceso.

"Somos conscientes de lo peligroso que es este viaje. Al fin y al cabo vamos a acercarnos por nuestra cuenta y con los medios justos a una zona en conflicto bélico, en la que caen misiles y suenan sirenas antiaéreas, en la que hay mucha gente desesperada por emprender un nuevo comienzo, y en la que lo vamos a pasar mal. Pero las ganas de ayudar lo pueden todo", ha remarcado Ledesma.

Acogida en España

Ledesma irá contando a este periódico como vaya transcurriendo el viaje y hará su propio "Cuaderno de Bitácora" para ir narrando a través de sus testimonios y de vídeos grabados por él mismo como es la situación que se vive en Polonia, el país que está recibiendo el mayor volumen de personas refugiadas que huyen de la guerra, así como en la frontera con Ucrania.

Una vez dejados todos los bienes, Ledesma, Más y la familia ucraniana pondrán rumbo a España. El viaje se hará con escalas, al igual que la ida, y los dos granadinos pagarán de su bolsillo los hoteles en los que hagan noche también para la familia recogida, para que todos puedan descansar.

Si todo va como se espera, el viernes 25 de marzo por la noche o el sábado 26 por la mañana, el coche conducido por Más y Ledesma llegará a Granada con la familia ucraniana. Será entonces el momento de buscarle un alojamiento y gestionar los visados y documentos de acogida.

"El Ayuntamiento ha estado informado en todo momento de este viaje y estará listo para enviar a la familia a un centro de acogida y preparar la documentación necesaria para ellos. Quiero agradecer a Francisco Cuenca que se haya implicado desde que le conté personalmente la idea de este viaje y que el equipo de Gobierno del Consistorio vaya a luchar por darles una oportunidad a la familia que vendrá con nosotros", ha valorado.

Con un coche cargado de donaciones y esperanza, Curro Ledesma y Ramón Más no han dudado en echarse a la carretera y hacer de su altruismo un vehículo de buena fe en tiempos difíciles. Una expedición que lleva a Granada por bandera y cuyo objetivo es un futuro mejor para todos aquellos que han tenido que huir del terror de la guerra. Un gesto que puede parecer insignificante, pero que se convierte en un salvavidas para todos aquellos afectados por una guerra sin sentido entre dos países hermanos.