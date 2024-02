Los extranjeros, tabla de salvación en la crisis demográfica de Granada

A finales de 2022, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) vaticinó una provincia de Granada que estaría, en el año 2036, principalmente por extranjeros. Una predicción que, a la luz de los últimos datos publicados por el mismo Instituto, no parece ir muy desencaminada. De esta forma, los nacimientos en 2023 suponen la cifra más baja desde la posguerra, pese al leve aumento que venía experimentando en los últimos años; por su parte, los datos del último padrón, aunque provisionales, dejan constancia de que la provincia estrenó 2024 con la mayor cifra de personas empadronadas desde principio de siglo. La explicación a esta ironía no parece estar en los paritorios de los hospitales, al menos no los granadinos, y habría que buscarla fuera de las fronteras de la provincia.

Por partes, en Granada nacieron 6.875 bebés, la cifra más baja desde 1975, y un 22% menos en comparación a 2000, cuando nacieron 8.812 granadinos. El número del pasado año supone, además, una caída del 2,5% en términos interanuales, pues en 2022 nacieron 7.057 bebés, rompiendo en cierta medida la tendencia a la baja de los anteriores ejercicios, aunque también influenciada por el Covid-19 y la pandemia.

La población de la provincia, por contra, está disparada y en 2024 suma ya 939.326 habitantes, según la última actualización, provisional, del padrón continuo lo que supone un aumento de 5.254 en comparación al inicio de 2023, menos de un 1% pero que constata un crecimiento continuo, pues la provincia ha sumado 122.663 nuevos granadinos en lo que llevamos de siglo, ya que en enero de 2000, eran 816.663 personas empadronadas. Es más, echando la vista atrás, la provincia de Granada ha crecido en 197.708 desde los años 70.

Además, este aumento, que se produce pese a la caída demográfica de la capital, se ha notado especialmente en las mujeres, que han subido en algo más de 4.000 personas, frente a los hombres, que son poco más de 2.000 más en un año.

Pocos niños pero muchos habitantes. La respuesta, parece estar en la llegada de inmigrantes que se empadronan en algún municipio de la provincia, pero que, obviamente, no computan en la estadística de nacimientos.

Los datos del Padrón continuo del INE muestran que, en 2022, había en la provincia 69.157 extranjeros frente a 852.830 españoles, lo que supone un 7,5% del total, una cifra mínima pero importante si se compara, de nuevo, con las cifras del año 2000, cuando la provincia tenía empadronados a 8.243 extranjeros, que suponían poco más del 1% del total de la población, que en esa época era de 809.004 personas.

Así las cosas, en 23 años el número de extranjeros empadronados en la provincia se ha disparado más de un 300% y es el principal motivo que explicaría el crecimiento exponencial que está experimentando la provincia, ya que, contando solo a los habitantes españoles, la provincia ha crecido solo un 6,5% en estos años, apenas unos 50.000 en cifras absolutas, mientras que con el empuje de la población extranjera ese aumento es de prácticamente el 14%.

Aunque en números absolutos la capital es la que acumula más extranjeros empadronados, con un total 18.125 en 2022, seguido de Motril (5.630); si se mira el peso que tienen en la sociedad, se ve que son los pueblos más pequeños donde ocupan mayor porcentaje, con un total del 35,4% de sus 1.630 habitantes, mientras que en la capital apenas suponen el 9,5%. También ocupan un lugar destacado en este sentido Gualchos, Cástaras y Albuñol (todos con el 33%) o Lújar (25%). Por contra, en Torre Cardela, solo hay tres extranjeros para un total de 709 habitantes en 2022, lo que ni siquiera supone el 1%.

La mayoría de estos residentes, concretamente el 38,6% proceden de Europa, que no de la Unión Europea, de donde proceden el 25,4%. Esta cifra supone una caída notoria respecto a 2012, cuando prácticamente el 50% de los extranjeros que vivían en la provincia procedían de un país dentro de la Unión Europea. Así, en términos absolutos, Granada ha pasado de acoger 34.257 europeos a 17.631, un 48,5% en solo una década.

Una caída que, en cierta medida, se compensa con el aumento de residentes procedentes de África, que en el mismo periodo ha subido un 46,4% pasando de los 15.010 que contabilizó el INE en 2012 a los 21.978 del pasado año.