Los fallecidos por coronavirus en Granada equivaldrían a ‘vaciar’ dos municipios y dejar 19 a la mitad

Los números por sí solos no dicen nada. Son heladores, y más en estas circunstancias, cuando detrás de ellos hay víctimas mortales, personas enfermas, y sufrimientos multiplicados por cada persona cercana a la que le ha tocado lidiar con este maldito coronavirus. Las cifras por sí solas no se entienden, o no se pueden llegar a entender, e incluso pueden perder su impacto de tanto leerlas. Por eso el humano suele recurrir a comparaciones, a extrapolaciones, para medir, de forma más gráfica, la magnitud de lo que indican los guarismos. Y lo que dicen es que el volumen de la tragedia que está viviendo la provincia, el país, y el mundo entero es terrible. Lo demuestra a nivel más particular una comparativa: todas las personas fallecidas en Granada por Covid-19 equivaldrían a la población completa de dos municipios de la provincia como Lobras y Juviles, que se habrían quedado completamente esquilmados.

Según los datos del último padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE), ambos pueblos de la comarca de la Alpujarra son los dos menos habitados de la provincia con 153 (Juviles) y 145 (Lobras) habitantes. En Granada, tras los datos ofrecidos ayer por la Junta de Andalucía, se cuentan en 187 los muertos por la pandemia. Esta cifra no va a dejar de aumentar al menos a medio plazo, por lo que el equivalente serían más de estos dos municipios. El siguiente en esa lista es Carataunas, también en la Alpujarra, donde residen 194 personas. Es decir, un día como ayer, con seis fallecidos, o como los del pasado fin de semana, con 8 y 9, respectivamente, y el equivalente se ampliaría a tres pueblos 'arrasados'.

La provincia de Granada se caracteriza por tener muchos municipios pequeños, y esto hace que la comparativa de números para ilustrar la magnitud de la pandemia, dé como resultado que en hasta 19 poblaciones la actual cifra de muertos supondría dejar su censo a la mitad. Algunas de ellas son bien conocidas. Por ejemplo, una muy cercana a la capital, hasta la que incluso llegan los autobuses urbanos como es Dúdar (330 habitantes), o las turísticas Pampaneira y Bubión, dos de los tres municipios que se asoman al alpujarreño Barranco del Poqueira.

Otras poblaciones que habrían visto reducido el 50% de su población en comparación con los fallecidos por Covid-19 en Granada serían Gobernador, Turón, Cástaras, Soportújar, Agrón, Polícar, Busquístar, Bubión, Ferreira, Pampaneira, Lugros, Lentegí, Beas de Guadix, Dúdar, Cáñar y Almegíjar.

Si la comparación se hace con respecto al número de contagiados que ha tenido la provincia durante todo este tiempo, el número evidentemente crece. Hasta cien localidades cuentan con los mismos o menos habitantes que personas han sido diagnosticadas en Granada con SARS-Cov-2. Los datos acumulados de la Junta de Andalucía de ayer cuantifican ese total en 1.926, de los cuales 1.259 son casos activos. El equivalente más cercano del primer parámetro es Huétor Santillán, la localidad que da nombre a la sierra donde nace el río Darro. Allí hay empadronadas 1.877 personas según el INE en 2019. Aunque realmente la comparativa más próxima es Guadahortuna, que suma solo nueve vecinos más que infectados se han detectado en la provincia.

Si la extrapolación se hace según los casos activos en Granada, 1.259, el símil más próximo es otra población cercana a la capital, que prácticamente también forma parte de su cinturón aunque esté más metida en el Poniente: Chimeneas (1.257 habitantes contabilizados hasta diciembre del año pasado).

Tanto Huétor Santillán como Chimeneas son dos referencias de poblaciones bastante cercanas a la capital, y que dan la talla para comprobar el tamaño que podrían ocupar todas las personas que sufren o han sufrido la enfermedad derivada por el Covid-19. Ahora que se piden relajamientos en las medidas de confinamiento y reapertura de la actividad económica, que hasta un centenar de municipios, prácticamente la mitad de toda la provincia, tengan poblaciones más pequeñas que contagios se han registrado, debe servir para tomar conciencia de lo inmensamente grande y triste está siendo este problema.

Algunos municipios que cumplen estas características también son La Malahá, Pinos Genil, Campotéjar, La Peza, Nigüelas, Jayena, Nívar, Ítrabo, Víznar, Jérez del Marquesado, Quéntar, Escúzar, Trevélez, La Calahorra, Ventas de Huelma, Calicasas, Capileira o Gorafe.

Bien es cierto que los datos registrados por los Distritos Sanitarios de la provincia de Granada hablan de una concentración del virus mucho más importante en la ciudad y en el Área Metropolitana, donde también se incluyen también municipios del Poniente. El Covid-19 ha impactado poco en las zonas menos pobladas como la de prácticamente todos los municipios mencionados.

Si no fuera suficiente para concienciar de un problema que toda la ciudadanía vive en sus propias carnes, se pueden tomar las cifras a nivel nacional y compararlas poblacionalmente con Granada. Ayer, por ejemplo, se contabilizaron en España 511 decesos por coronavirus, tantos como habitantes tienen Lújar (488, cifra igual a los curados en Granada, por cierto), o Santa Cruz del Comercio (528).

En total, en todo el país han muerto 19.130, o lo que es lo mismo, tantas personas como La Zubia (19.155) y más que Albolote (18.706) y Atarfe (18.808). Y si en España se han infectado 182.816 personas desde que estalló el brote, es lo mismo que el 20% de toda la provincia de Granada, y el 79% de la capital (232.462 habitantes).