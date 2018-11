La fiscal desmonta la "teoría de la conspiración" de Juana Rivas

Queja a la UGR por unas jornadas sobre el caso

La celebración de unas jornadas en la Universidad de Granada sobre la violencia de género, pero con el caso de Juana Rivas como ejemplo, han provocado que esta institución se haya visto en vuelta en la polémica que rodea a la madre de Maracena. El abogado del padre de los niños, Francesco Arcuri, envió ayer una queja forma a la institución académica por la celebración de esas jornadas en las que participaba la controvertida asesora de Juana Rivas, Francisca Granados. El letrado Enrique Zambrano exponía en su escrito: "La señora Rivas y todo el elenco de personas que la rodean, todas y cada una de ellas con unos intereses muy definidos, no pueden ser excusa por sí solos para que la UGR mancille su prestigio", expone el abogado en su escrito. El gobierno de la Universidad, por su parte, comunicó ayer que no toma parte por nadie en este asunto, que la decisión de celebrar esas jornadas correspondía en exclusiva al equipo decanal de la Facultad de Ciencias del Trabajo y que no se hace responsable de las opiniones que allí se hayan vertido, como suele ocurrir en estos casos. La presencia en las jornadas de cargos importantes de la institución se justifica desde la UGR por la temática a tratar de la violencia de género y no por el caso concreto de Juana Rivas.