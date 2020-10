Podemos-IU propone una junta de portavoces por el foco de coronavirus en el Ayuntamiento

Hace cuatro días, el Ayuntamiento de Granada era noticia en todos los medios por el positivo del alcalde Luis Salvador. El regidor se hizo un test PCR después de que un colaborador suyo tuviera síntomas y diera positivo en una prueba de coronavirus. Podemos-IU propone la celebración de una reunión de los portavoces de todos los grupos políticos en el Consistorio para que se informe sobre las medidas sanitarias adoptadas en el recinto de la Plaza del Carmen tras los contagios en alcaldía. "No se trata de una caza de brujas, como ha propuesto Vox", reconocen desde la formación política. Este grupo municipal "persigue a la enfermedad, no al enfermo, no vamos a alimentar una cruzada personal", señala el portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril.

La confluencia estima oportuno que la situación de los contagios y las medidas para frenarlos sean conocidos por la ciudad, por lo que propone una junta de portavoces pública. La coalición, del mismo modo, sostiene que la celebración de un pleno extraordinario sería una vía demasiado costosa y lenta, mientras que una reunión de portavocías es el camino más ágil y barato ya, que puede ser convocado de inmediato y sin movilizar gran parte del cuerpo técnico del Ayuntamiento.

Camrbil defiende que Podemos-IU ha sido la única formación que ha mantenido una postura constante y consecuente sobre este tema, y que ha solicitado aumentar las medidas sanitarias de prevención y que se apueste por el teletrabajo. Todas estas reclamaciones han sido manifestadas por registro, en pleno municipal, comisiones y juntas de portavoces. Ahora, PSOE y Vox, que abarrotaron el último pleno con casi todos sus concejales, "enarbolan la bandera de la prudencia cuando no han sido contundentes en la defensa de iniciativas que frenaran cualquier posibilidad de contagio".