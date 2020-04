Avisan de un alto porcentaje de funcionarios judiciales contagiados con el coronavirus en Granada

CCOO ha advertido este lunes del número de afectados por el COVID-19 en la administración de justicia en Granada, donde a pesar de contar con menor personal presencial el porcentaje de funcionarios con síntomas es superior al de provincias como Sevilla, Málaga o Cádiz.

La sección sindical en el Área de Justicia de Granada ha mostrado su preocupación por ese alto porcentaje de trabajadores de la administración que muestran síntomas de padecer el COVID-19 de los aproximadamente 120 funcionarios que, de forma presencial, han estado asistiendo diariamente al puesto de trabajo.

Entre los afectados se encuentran trabajadores de los cuerpos generales, así como miembros de seguridad de control de edificios judiciales y personal laboral.

"No podemos contabilizar los compañeros que han estado en cuarentena por haber estado en contacto con los casos confirmados o sintomáticos, y la han pasado en sus domicilios, de los que no tenemos datos y que incrementarían el porcentaje de afectados", ha indicado CCOO en un comunicado.

Desde el principio del estado de alarma, el sindicato ha solicitado la reducción de la presencia de plantilla, en su justa medida, para la atención de lo que es "realmente urgente e imprescindible" y con la garantía de la incorporación inmediata del personal disponible en cuanto fuera necesario.

"Han estado asistiendo de manera presencial un mayor número del que era aconsejable y necesario, no sólo por la necesidad de confinamiento sino porque en este tiempo se ha demostrado que no han existido diligencias urgentes e inaplazables que no hayan sido atendidas", ha señalado.

El sindicato ha destacado que los funcionarios de Justicia están haciendo una labor encomiable, atendiendo todos los servicios esenciales, en muchos casos y durante algunos momentos sin medios adecuados ni equipos de protección suficientes, sobre todo en las primeras dos semanas y media.

Incluso trabajando más allá de su responsabilidad pues, a veces aun estando exentos por sus circunstancias personales o familiares, acuden en los turnos correspondientes y permanecen en continua disponibilidad.

CCOO sigue "sin entender" el empeño de ciertos estamentos judiciales en solicitar más personal presencial en los juzgados, ya que el fin que persigue el confinamiento decretado en el estado de alarma es minimizar lo máximo posible la posibilidad de contagio entre personas, incluidos trabajadores, con el objetivo de no saturar el sistema sanitario.

"Es una pena que una administración como la de Justicia no haya sido capaz, hasta la fecha, de facilitar los medios materiales y tecnológicos para que, aunque sea en un porcentaje pequeño, se pueda teletrabajar desde el domicilio, como sí pueden hacer otros operadores jurídicos y otras administraciones", ha añadido. EFE