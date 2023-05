El Palacio de Congresos de Granada renovará sus butacas para la ceremonia de los Goya

Quedan 19 meses para la celebración de la gala de los Goya 2025 en Granada, y la ciudad ya ha comenzado a perfilar los detalles sobre como será la organización de este gran evento. No hay tiempo que perder, y es por ello que este viernes se ha celebrado en la capital la primera reunión entre la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y el Ayuntamiento para iniciar el desarrollo y andar los primeros pasos para un evento que debe ser perfecto.

El presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, ha visitado la ciudad por primera vez tras ser designada como el escenario de la futura gala, y ha recorrido la infraestructura del Palacio de Congresos, lugar que acogerá el evento, para comprobar su estado y reunirse con representantes del Ayuntamiento y del sector audiovisual.

Sobre el lugar de la celebración del evento, que ya ha lanzado un proyecto de licitación para sustituir y ampliar a 2.547 el patio de butacas de la sala Federico García Lorca, ha valorado que es un auditorio "fantástico". "Ya lo conocía, pero entrando desde la parte alta he visto otra perspectiva que no había visto nunca y me ha parecido un marco estupendo para la gala".

Antes del encuentro, ha asegurado que Granada "es un marco inmejorable para celebrar los Goya" y que desde la capital nazarí los premios de cine "van a tener un eco internacional como no podríamos imaginar". "Estamos agradecidos de la propuesta de la ciudad de Granada para celebrar la gala y pienso que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo lo mejor posible".

"Creo que tenemos por delante un tiempo para trabajar y preparar la gala debidamente y en colaboración con todas las personas que están implicadas en la industria audiovisual de la ciudad", ha asegurado Méndez-Leite.

El presidente de la Academia ha confirmado que las actividades de los Goya no se quedarán solo en la celebración de la gala, sino que se generarán a lo largo del año una serie de eventos de carácter cinematográfico, formativo, de presentación de películas, coloquios, y encuentros con los nominados que llenará la ciudad de cine, y que estará diseñado en colaboración la industria audiovisual de Granada.

Preguntado por la vuelta de la gala cinematográfica a Andalucía, tras ser celebrada esta en Sevilla y Málaga, ha asegurado que "no pasa nada" por volver a la comunidad. "Sevilla nos acogió muy bien, Málaga también, han sido experiencias muy positivas, y Granada es una idea estupenda. Yo desde el primer momento fui muy partidario de venir cuanto antes", ha remarcado.

Además, Méndez-Leite ha aprovechado la comparecencia ante los medios para lanzar un órdago a la Universidad de Granada. El presidente de la Academia se ha ofrecido tanto a la Facultad de Comunicación Audiovisual como al propio alcalde de la ciudad para "como presidente de la Academia venir a hablar con calma con los estudiantes sobre los Goya, el cine y el sector, y estoy dispuesto a ello".

Implicar al sector granadino en la gala

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, ha querido agradecer a Méndez-Leite la visita a la ciudad y su presencia en la primera reunión para comenzar a trabajar en el desarrollo de la gala y todo el ecosistema que se pretende generar con su celebración.

"Vamos a tener una reunión con una representación del sector audiovisual y del cine en nuestra ciudad, en la que vamos a compartir la comisión de trabajo que ya se ha puesto en marcha y que permite que el evento no sea solo la noche, sino que desde un año antes haya una programación que apoye la gala y que haga aflorar el talento y el impulso que poseemos", ha declarado antes de comenzar el encuentro.

Cuenca ha agradecido la confianza de la Academia en Granada y ha asegurado que la ciudad es una garantía en el desarrollo y la recepción de grandes eventos. "Vamos a estar a la altura del nivel de gala que en los últimos años está generando la academia".

"Los Goya están llenando de expectativa, ilusión y orgullo a toda Granada. Esta ciudad es una ciudad de creación de talento y cultura, y también en la industria audiovisual. Se ve reconocido el presente y su proyección futura con la decisión de celebrar la gala de los Goya en 2025", ha remarcado.

El alcalde también ha considerado que la decisión de acoger los Goya en 2025 no solo supone un espaldarazo al talento y a la creación audiovisual de la capital, sino también un apoyo a una industria "que mueve cientos de empresas en nuestra ciudad y nuestra provincia, y además genera la posibilidad de situar a Granada en el espacio que le corresponde desde el punto de vista creativo y de empleo".

"Todo va englobado en mostrar esa ciudad cultural, de talento y que aspira a ser Capital Cultural Europea en 2031, que tiene festivales de referencia a nivel internacional como el de Jóvenes Realizadores, que es un lugar magnífico para el rodaje de series y películas, y la Academia lo aprovecha para aprovechar el talento granadino", ha concluido.