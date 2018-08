El grado de supervisión es lo que puede marcar la diferencia

En cafeterías y restaurantes, en la playa, el parque, en el coche... Cada vez son más los niños y adolescentes que hacen uso de los dispositivos electrónicos en cualquier lugar y a cualquier hora, estén o no acompañados. Un informe (Media Child and Adolescent Health: A Systematic Review) realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y el California Pacific Medical Center, en el que se analizan 173 estudios sobre salud y uso de tecnología, señala que la media de exposición a las nuevas tecnologías es de 45 horas por semana, frente a las 17 horas que pasaban sus padres y a las 30 que actualmente pasan los jóvenes en la escuela; 45 horas de exposición en las que se incluyen la televisión, los juegos, móviles, mp3, etc...

Este estudio revela que existe una alta correlación entre la exposición a los medios y los problemas de salud de los niños a largo plazo. Como en la mayoría de adicciones existen unos factores predisponentes o de vulnerabilidad que facilitan el que una persona se convierta en adicta o dependiente. Los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo son aquellos que por lo general han crecido en un ambiente familiar poco propicio para su desarrollo, donde existe dificultad en la comunicación, suelen poseer una baja autoestima y muchas veces son jóvenes con escasas habilidades sociales que tienden a huir de un mundo adulto que les resulta hostil, refugiándose en las nuevas tecnologías. Además, el hecho de encontrarse en un periodo crítico como lo es la adolescencia es un factor más de vulnerabilidad.