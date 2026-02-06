Granada, a la espera de la nueva borrasca: desalojados, carreteras y la mirada puesta en los ríos y embalses

Granada amanece este viernes en una jornada de impás entre borrascas. Tras el paso de la borrasca Leonardo, espera la llegada de Marta este sábado con un ojo puesto en el cielo y el otro en sus embalses, ríos y carreteras afectadas por el temporal. Sigue preocupando la crecida de los torrentes a causa de los desembalses de pantanos como el Quéntar, el Cubillas o el Canales, mientras se trata de recuperar la normalidad en un día en el que se esperan precipitaciones débiles.

Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la situación sigue siendo complicada en embalses y ríos de la provincia. Leonardo ha barrido la provincia dejando datos de lluvia históricos, y como consecuencia de las lluvias, unido al deshielo, la provincia se mantienen con caudales muy elevados. A la par, varios embalses desaguan en estos días para dejar un nivel de resguardo a la espera de nuevos chubascos.

La ya bautizada como Marta llegará previsiblemente el sábado. Dos infraestructuras de la provincia están por encima del 100% de su capacidad. Se trata de Cubillas (102%) y El Portillo (101%). En cuanto a los ríos, los datos son especialmente significativos: el río Aguas Blancas, en Quéntar, mantiene un caudal es de 6,5 metros cúbicos por segundo El Genil, otro de los grandes puntos de interés en la provincia, discurre con 0,051 metros cúbicos por segundo en Pinos Genil. En este punto de medición se alcanzaron caudales muy altos en la madrugada del miércoles, cuando el caudal fue de 23,2 metros cúbicos por segundo.

A su paso por la capital granadina este río, el Genil, presentaba en la mañana del viernes una lámina de agua (superficie que se ve de agua) de 0,6 metros. En la madrugada del jueves era prácticamente el doble (1,018 mla). El SAIH no ofrece a esta hora información sobre el Genil a su paso por Loja, donde este jueves pasaba a una altura de 9 metros. El río Dílar, que se desbordó este jueves sobre las 19 horas, presenta un nivel de 0,55 metros y un caudal de 4,8 metros cúbicos por segundo; el Monachil mantiene 0,74 metros y 5,57 metros cúbicos por segundo.

El embalse de Quéntar, que tuvo que abrir sus compuertas de emergencia obligando a desalojar a los vecinos de Dúdar, se mantiene este viernes alrededor del 81% de su capacidad, con un nivel de agua de 10.986 hectómetros cúbicos metros y un caudal de desagüe de 28,42 metros cúbicos por segundo. Este embalse ha sido clave en la crecida del río Aguas Blancas, que provocó el desalojo preventivo del municipio que aún continúa.

Imagen del río Genil este viernes a la altura del Puente Romano de Granada, todavía con un importante caudal / Susana Vallejo

Granada, zona catastrófica

La Diputación de Granada ha aprobado este viernes una declaración institucional con la que insta al Gobierno de España a que declare a la provincia como "zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil", después de que el paso de la borrasca Leonardo haya dejado cientos de incidencias en el territorio, con inundaciones a consecuencia de la crecida de ríos, municipios y anejos desalojados, carreteras gravemente afectadas e infraestructuras de todo tipo dañadas.

La declaración institucional, ratificada por todos los diputados que forman la institución provincial (PP, PSOE, Vox e IU) solicita al Gobierno de España "la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil" (antiguamente conocida como zona catastrófica) para los municipios de la provincia de Granada "afectados con motivo de las recientes inundaciones". Esta también insta a la Junta de Andalucía a que, dentro de sus competencias, "adopte las medidas jurídicas y económicas oportunas para colaborar con el resto de instituciones de cara a aprobar un plan de choque conjunto en beneficio de la provincia".

El presidente provincial, Francisco Rodríguez, ha destacado que "estamos ahora mismo trabajando en un momento todavía muy difícil. No podemos empezar a cuantificar daños porque hay zonas en las que todavía la crecida de los ríos no nos permite saber las acciones que tenemos que llevar a cabo. Pero sí estamos con el dispositivo, tanto de carreteras como de emergencias, cuantificando las acciones que podamos ejecutar y echar una mano a los pueblos que se pueda".

"Quiero agradecer también la capacidad que hemos tenido las Administraciones de estar coordinadas. Gracias a esa antelación y a esa previsión que hemos tenido tanto la Junta como la Diputación y los ayuntamientos, nos ha permitido que, viendo el montón de litros que han caído, viendo la forma tan agresiva que han tenido los ríos y cauces, pues que hoy la provincia de Grabada no tenga que lamentar ninguna pérdida de vida humana, que para mí es lo más importante que podemos sacar como conclusión de esta lluvia y de esta situación que hemos tenido estos días", ha considerado Rodríguez.

Más de 1.000 incidencias en 11 días

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha informado este viernes de que la noche y la madrugada han discurrido "sin incidencias de gravedad y con apenas una treintena de actuaciones" en toda Andalucía. En Granada, desde el pasado 27 de enero, se acumulan un total de 1.261 incidencias, la más grave la ocurrida en la tarde de ayer, cuando un hombre resultó herido por la caída de un muro en la localidad de Puebla de Don Fadrique, teniendo que ser rescatado y trasladado a un centro sanitario de Baza con diversos traumatismos.

Rodeados de agua: rescatadas cuatro personas del techo de un coche atrapado en Huétor Tájar

También destaca por encima del resto el rescate de cuatro personas este jueves tras quedar atrapadas sobre un vehículo en el cauce del río Genil en el municipio granadino de Huétor Tájar, afectado por la crecida provocada por la borrasca Leonardo. Los ocupantes del turismo tuvieron que subirse al techo del vehículo para ponerse a salvo, mientras las aguas del río impedían cualquier maniobra por su cuenta.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia localizó a los afectados y, con la colaboración de un vecino que aportó una pala excavadora, lograron rescatar a las cuatro personas a las 20:35 horas. Todos los ocupantes se encuentran en perfecto estado de salud.

Carreteras cortadas

Hasta un total de 29 carreteras de toda la provincia permanecen este viernes afectadas, aunque algunas parcialmente. Están cerradas totalmente la GR-4105 (Marchal–Beas-Lugros), la ⁠GR-3201 (Dúdar y Quéntar), la ⁠GR-3401 (Fuente Vaqueros–Valderrubio), todas las vías de acceso a Huétor Tájar (GR-4400, GR-4402 y GR-4403), la GR-5103 (Huélago–Los Baños), la ⁠GR-4405 (km 0, Montillana), la GR-3420 (Benalúa de las Villas) y la ⁠GR-3408 (Tiena).

Imagen de los daños en la carretera GR-4105 que conecta Purullena con Lugros / Diputación

Otras carreteras que registran afecciones parciales son la GR-3102 (Víznar), la ⁠GR-3103 (Alfacar), la ⁠GR-3107 (Beas de Granada), la ⁠GR-3200 (Güejar Sierra), la ⁠GR-3201 (La Peza), la ⁠GR-3423 (Iznalloz), la ⁠GR-3424 (Güevéjar), la ⁠GR-3425 (Valderrubio), la ⁠GR-4104 (Graena), la ⁠GR-4301 (Lentegí), la ⁠GR-4406 (Campotéjar), la ⁠GR-4407 (Huétor Tajar), la ⁠GR-6101 (Villanueva de las Torres), la ⁠GR-5202 (Murtas), la ⁠GR-5400 (Zagra), la ⁠GR-9108 (Benamaurel), la GR- 5207 (Lújar), la GR-5205 (Alcázar), y la GR-5209 (Puntalón -Gualchos Castell).

A todas ellas también se suman las tres carreteras cortadas por la DGT: la A-326, que une Granada con Jaén, en ambos sentidos en el kilómetro 23 también en Anzola; la A-4026 en el puente entre Cenes de la Vega y Pinos Genil por la crecida del río Aguas Blancas; y la A-403R2 en el puente de Benalúa de las Villas. A estas hay que sumar dos carreteras más en Sierra Nevada (Granada) cortadas por hielo y nieve, que son la A- 395 (entre el kilómetro 32 y el 39) y la A-4025 (del kilómetro 0 al 7,35).

Marta, la próxima borrasca

La llegada de la próxima borrasca a la provincia de Granada, que ha sido bautizada como Marta, parece que no será tan agresiva como Leonardo, o al menos no provocará tantos problemas a consecuencia del deshielo. "La realidad es que la lluvia en cotas tan altas de Sierra Nevada ha provocado el dehielo, y ha hecho que los ríos bajaran con una cantidad de agua extraordinaria, tan sumamente extraordinaria, que han hecho que al llegar a Huétor Tájar y unirse con el resto de ríos de la Confederación, pues hayan generado esa situación de caos en Huétor Tájar y en Loja. Creo que esa situación es muy difícil que se vuelva a repetir", ha considerado este viernes Rodríguez.

Sin embargo, el presidente de la Diputación ha aprovechado para pedir "cautela" a toda la población, y que sigan manteniendo las precauciones recordadas durante toda la semana. "Pedir a la gente que el fin de semana, y sobre todo de cara a domingo-lunes, sigamos como estamos haciendo: quedándonos en casa, evitar exponernos, nada de cruzar ningún cauce, ningún vado y dejar actuar a los profesionales, que son los que tienen que trabajar en estos días".