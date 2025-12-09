Granada, quinta provincia a nivel nacional en número de muertes por incendios

El año 2024 se saldó con once personas fallecidas en Granada en incendios o explosiones. El dato coloca a la provincia como la quinta a nivel nacional en esta triste estadística, elaborada por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y publicada recientemente. Únicamente superan a Granada Alicante, con trece decesos; Madrid, con 17; Sevilla, con otros 17; Valencia, con 26 (ese año, 2024, fue el del incendio del Campanar); y Zaragoza, con quince muertes más a consecuencia de las llamas. Los once fallecidos en Granada es, además, el dato más alto para Granada desde 2014. En diez años se ha documentado, según este informe, 59 fallecidos en la provincia.

Entre los once fallecidos en Granada hay dos mujeres, fallecidas en sendos sucesos en Loja y Montefrío, y nueve varones. Cabe recordar el caso del bebé de diez meses que perdió la vida en el siniestro del domicilio familiar en la séptima planta de un bloque de pisos de la calle Henríquez de Jorquera, en la zona Norte de la capital.

En aquel terrible suceso murió el chiquillo y varias personas resultaron heridas, entre ellas dos bomberos que sufrieron quemaduras cuando trataron de proteger a las personas que habían quedado dentro de la casa incendiada. El bebé fue trasladado todavía con vida al hospital, donde finalmente falleció a causa de la inhalación de humo. Aquellos hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre.

El dato estadístico se acompaña de una reflexión sobre las causas de estos siniestros y posibles medidas para rebajar el número de fallecidos. En toda España perdieron la vida 234 personas en incendios, 172 en fuegos ocurridos en viviendas. En el caso de Granada, los once muertos están dentro de este apartado, perdieron la vida en sus domicilios. Hubo menores, como el bebé de la calle Henríquez de Jorquera, y mayores, como el hombre de 75 años que pereció en Montefrío el 24 de octubre de 2024.

Cargadores eléctricos

El director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús, da en la introducción al informe algunas claves sobre las causas de los incendios y necesidad de poner medidas. Así, explica que este año "hemos publicado una guía de intervención para bomberos y bomberas en caso de incendios de vehículos eléctricos. Porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante los nuevos retos a los que nos enfrentamos". Para el próximo 2026 tienen como objetivo trabajar en la protección de residencias de mayores y también en incendios forestales.

"Hay otras amenazas crecientes", advierte Monclús, para señalar que dos de los incendios con mayor número de víctimas mortales de 2024 a nivel nacional "se produjeron durante la carga de baterías (la de un teléfono móvil y otra de un ordenador)". Un total de 14 fallecidos, diez en una residencia de mayores en Zaragoza y cuatro en una vivienda de Sevilla. "Y el número de incendios producidos durante la carga de patinetes eléctricos no para de crecer. Otro ámbito en el que no lo estamos haciendo bien", advierte el director del Área de Prevención que, no sin cierta amargura, titula su prólogo "¿Es que casi nadie se lee este informe?".

Edad y horario

El documento señala por otra parte a los mayores de 64 años como el "gran grupo de riesgo". Otros datos. Los meses de más frío suman más decesos que en los de calor. El 64,5% de los fallecidos a nivel nacional murieron de enero a marzo y de octubre a diciembre, lo que, a juicio del informe, vincula los incendios con el uso de sistemas de calefacción.

En cuanto a horario, los decesos por la noche predominan. "En las horas nocturnas el riesgo aumenta al estar las personas dormidas y, por tanto, con una capacidad de respuesta muy limitada", arguye el informe, que recoge que casi el 40% de las muertes se produjeron entre la medianoche y las ocho de la mañana. "Por la noche, el único modo realmente eficaz para despertar a las personas en caso de incendio es, a día de hoy, un detector de humos", apunta el documento, que insiste en la necesidad de medidas como los detectores para salvar vidas. La mayoría de las muertes, el 69% a nivel nacional, se debieron a intoxicación o inhalación de humos o gases tóxicos. Muchos de los fallecidos, especifica el texto, murieron sin haber visto las llamas, "probablemente sin saber siquiera que se había iniciado un incendio".

El informe es elaborado por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos con información de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de toda España y el Ministerio de Justicia.