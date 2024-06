Las granadinas Clara Marín y María Mundi, becadas por la Fundación la Caixa para estudiar en el extranjero

La bastetana Clara Marín Carballo y la granadina María Mundi López han recibido una beca para cursar un posgrado en Estados Unidos y en Francia, respectivamente. Su Majestad el Rey de España ha presidido la cuadragésimo segunda edición de la ceremonia de entrega de estas becas de la Fundación la Caixa.

Las dos granadinas, junto a otros 98 estudiantes universitarios becados, han sido seleccionados por su excelencia entre 978 candidatos y han sido admitidos en algunas de las mejores universidades del mundo.

En una ceremonia presidida por Su Majestad el Rey, la Fundación la Caixa ha entregado cien becas de posgrado en el extranjero a universitarios seleccionados en la convocatoria de 2023. Se trata de la cuadragésimo segunda edición del programa de Becas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo, indica la Fundación la Caixa en un comunicado. El acto, celebrado en CaixaForum Madrid, también ha contado con la asistencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y del presidente de la Fundación ”la Caixa, Isidro Fainé.

Las granadinas

Clara Marín Carballo cursa un doctorado en Política Sanitaria en la University of Duke (Estados Unidos). Nacida en Baza, es graduada en Medicina por la Universidad de Granada y ha ampliado su formación con estancias internacionales y con un máster en Salud Pública y otro en Política y Gestión Públicas, en el que se centró en la preparación y capacidad de respuesta en materia de salud.

También ha cursado un posgrado en Estadística para Ciencias de la Salud. Desde 2022, es coordinadora de políticas en ISGlobal, donde trabaja en la investigación y defensa de la política sanitaria mundial. Con su doctorado quiere centrar su investigación en la resiliencia de los sistemas sanitarios frente a crisis sistémicas.

María Mundi López cursa un máster en Sociedades en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Nacida en Granada, es graduada en Medicina por la Universidad de Granada, donde empezó a investigar la historia social, política y cultural de la reproducción, que reflejó en sus tesis sobre la evolución de los discursos médicos en torno al aborto mediante aspiración en España.

Desde 2022 colabora en el proyecto de investigación Non-punishable abortion in Spain: science, care and social movements (1980s and 1990s). Actualmente, cursa un máster con el que continúa investigando sobre la reciente historia del aborto con medicamentos en España.

Desde 1982

El programa de Becas es uno de los más antiguos y emblemáticos de la Fundación la Caixa. "Nació en 1982, un año después de mi incorporación a la entidad, con el objetivo de ofrecer a mentes brillantes de nuestro país la oportunidad de formarse en las mejores universidades de Estados Unidos. A lo largo de estos 42 años, el programa no ha parado de crecer, ha incorporado nuevos países de destino y ha sumado, anualmente, nuevo talento a una red de becarios que ya supera las 6.000 personas", explicó Isidro Fainé.