Tres grandes constructoras del país se colocan a la cabeza en el proceso de la adjudicación de la mega obra del acelerador de partículas de Granada

El año 2026, previsiblemente, verá echar hormigón en la parcela de Escúzar donde se levantará el acelerador de partículas. Antes de eso, posiblemente antes de que acabe este año, se debe adjudicar el gran contrato de construcción de la infraestructura, de unos 174 millones sin IVA y al que se han presentado las constructoras más importantes del país.

Se espera que el trámite concluya antes de que finalice 2025 y como es preceptivo, la mesa de contratación la publicado una propuesta de adjudicación en la que aparecen las tres uniones de empresas mejor valoradas en el proceso. En primer lugar se sitúa Ferrovial junto a CFF y Añil, con 95,15 puntos; el segundo puesto es para Dragados, Moncobra e Instalaciones Negratín, con 95,1; mientras que Acciona Construcción ocupa el tercer y último puesto con 93,3 puntos, según el acta de la mesa de contratación reunida el pasado 5 de diciembre. La misma mesa acuerda "por unanimidad" proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato a los tres licitadores ya señalados, ordenados por puntuación obtenida. Al concurso se presentaron cinco propuestas, según la información publicada en el portal de contratación del Estado.

El adjudicatario final, que todavía no se conoce, acometerá el diseño y la obra de los edificios que se prevén en la parcela destinada al IFMIF Dones en Escúzar. Ahí estará el acelerador de partículas y también varios inmuebles auxiliares. En 2026, una vez que ya se haya adjudicado el contrato, se diseñará el inicio de las obras que, se espera, se dé a mediados de año.

Los planes pasan por terminar las infraestructuras básicas para el año 2029. Después habrá un periodo de validación antes de que la instalación alcance su máximo potencial. No se descarta que se proyecte un segundo acelerador en Escúzar, lo que permitiría alcanzar un mayor número de datos y, al final, obtener conclusiones antes.

El objetivo del acelerador es investigar nuevos materiales que soporten condiciones extremas. Su desarrollo permitirá su uso en las futuras centrales de energía de fusión nuclear, donde se producirá un fenómeno similar al que se da en las estrellas para producir energía. En este proyecto hay depositadas serias esperanzas de contar con una nueva fuente energética alternativa a los combustibles fósiles.

En la parcela del acelerador comenzaron las primeras obras en septiembre de 2022. Se destinaron 11,5 millones para tres edificios -el de administración y visitas, almacén multiusos y el de control de accesos- que compondrán parte del complejo IFMIF Dones. A la par, la Universidad de Granada construyó el UGR Dones, una nave dedicada a la experimentación en nuevos materiales que ya está en funcionamiento.

En el proyecto del acelerador colaboran como socios contribuyentes España -a través de la Junta y el Ministerio-, Croacia, Japón y la Comisión Europea a través de Fusion for Energy.

700 millones

El coste del acelerador asciende a unos 700 millones de euros además de 50 millones en costes de explotación al año cuando esté en funcionamiento. Los socios participan con contribuciones en especie mientras que España asume el 50% del coste, unos 422,5 millones. Esta cantidad, a su vez, es soportada por la Junta de Andalucía y el Ministerio a partes iguales hasta el año 2034.

Además de esta inversión millonaria, el acelerador de partículas se entiende como un proyecto transformador para la provincia, ya que permitirá desarrollar el tejido industrial y empresarial de la provincia, desarrollar nuevas líneas de investigación científica o desarrollos tecnológicos parejos al trabajo que se desarrolle dentro de la instalación. Este trabajo de investigación paralelo puede tener aplicaciones en otros campos, como la salud o la aeronáutica.