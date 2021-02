"No hay más camas de UCI que rascar": SOS de los hospitales de Granada en el momento más crítico de la pandemia de coronavirus

"No hay más camas de UCI que rascar". Soluciones de emergencia como la instalación de boxes de críticos en la capilla del hospital o el uso de una cafetería para liberar espacio son el último recurso. ¿Y ahora qué? Los hospitales de Granada y, sobre todo sus sanitarios, lanzan ya un SOS desesperado a la población para que evite contagios y a quien pueda escucharlos para habilitar más refuerzos.

Uno de los últimos mensajes de médicos, enfermeras y todo tipo de personal sanitario que estos días abundan en redes sociales, reproducido a la vez por el jefe de servicio de UCI del Hospital Virgen de las Nieves, José Miguel Pérez Villares, es así de explícito: "Para los negacionistas del Covid, Capilla-UCI. No es una nueva moda, no es que el Covid se cure rezando, no es que el cura haga también de medico. ¡Es que estamos en un punto crítico y ya no hay más camas de UCI que rascar!".

Más claro imposible. Los sanitarios están avisando desde antes de la Navidad de que la segunda ola no se había terminado de doblegar en Granada cuando se levantaron las restricciones y que todo eso iba a traer consecuencias desastrosas. Ya están aquí, quizás más de lo esperado por los responsables y las personas que toman decisiones sobre la pandemia.

"Espero que sea la última sala Covid que tengamos que abrir. Ya no damos más de sí..." Es otro de los mensajes de un médico del mismo hospital. La enfermera supervisora de UCI del Virgen de las Nieves de Granada, María José Navarro, también recuerda el carácter de último recurso de las últimas decisiones adoptadas: "No queríamos que llegara pero estábamos preparados para cuando fuese necesario. Tristemente llegó ese día y aquí está todo un equipazo de profesionales preparados para cuidar".

"NO quiero salvar los carnavales. NO quiero salvar la Semana Santa. NO quiero salvar las Cruces. NO quiero salvar la Feria. NO quiero salvar el verano. QUIERO SALVAR el mayor número de VIDAS posibles". Otro mensaje que condensa el sentir de los sanitarios estos días.

Todo esto ocurre con la noticia de la habilitación de sillones en la cafetería del Hospital Clínico y la apertura de la nueva UCI ubicada en la capilla del Hospital General, que cuenta con 14 puestos con el equipamiento necesario de ventilación y monitorización. Estaba previsto en el Plan de contingencia del Virgen de las Nieves ya en la segunda ola de la pandemia, pero ahora se ocupa por primera vez. La principal ventaja es que se ubica en la planta baja, con lo que hay gran cercanía con la UCI, facilitando el trabajo a los profesionales y la optimización de recursos, según la información oficial recibida.

La directora gerente del Hospital, María Ángeles García Rescalvo, explicaba que “se trata de una medida para dar una respuesta sanitaria óptima y ágil en estos momentos de gran afluencia en los hospitales por el aumento del número de contagios”. Y resalta la planificación con la que se ha trabajado ya que este espacio “se acondicionó con antelación, a finales de diciembre para estar preparados en caso de necesidad”.

Las 'trampas' en el recuento de UCI ocupadas

Los profesionales no dejan de alertar por cualquier altavoz posible, medios o redes sociales, de la grave situación, pero también se quejan de los parámetros que se están teniendo en cuenta por parte de los gestores de la pandemia. Por ejemplo, en el cálculo de las camas de UCI. Lo explica muy gráficamente una sanitaria: "Tengo un piso de dos dormitorios. Si acojo a 5 personas y las distribuyo en colchones por el salón y la cocina. ¿Qué tasa ocupada de camas tengo? Pues eso, así están nuestras UCI, que oigo estadísticas que dan vergüenza..."

El presidente del Colegio de Médicos de Granada, Jorge Fernández, explica por qué las UCI en realidad están al 100%: "El porcentaje de ocupación de UCI debe realizarse sobre las camas habituales de UCI de cada hospital. No sobre las camas de reanimación, camas en capillas o cafeterías. La sensación es que todavía caben más pacientes, pero no es así".

El Hospital Virgen de las Nieves dispone en estos momentos, además de la UCI propia, con una Unidad de Cuidados intensivos con 20 más instalados en la sexta planta del Hospital General, los 8 boxes instalados en el área de reanimación quirúrgica y de 14 en el centro Doctor Olóriz (antiguo Clínico), con lo que tal y como señala la directora gerente “contamos con recursos para atender a la población granadina en estos momento difíciles”. Hasta hoy, pero el mañana no está claro, según alertan los profesionales de la sanidad pública granadina. Ellos son los que están todos los días entre esas paredes que encierran miedo, dolor, enfermedad, angustia e impotencia.